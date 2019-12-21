聖誕大餐長輩不孤單 桃園餐廳辦烤雞認購

桃園市八德區棒廚餐廳與桃園市青年事務局合作，舉辦聖誕二手＆義賣市集，現場還有聖誕大餐認桌活動，義賣所得將全數捐贈給弘道老人福利基金會。

棒廚負責人張碩芳表示，棒廚長期和弘道老人基金會合作，邀請老人到棒廚進行手作教學，主要目的是為了陪伴老人。這次聖誕烤雞認桌活動是靈光乍現的成果，當初覺得客人喜歡吃烤雞，那為什麼不乾脆問問看，有沒有願意贊助烤雞餐？目前已有不少愛心民眾及企業贊助烤雞餐。

烤雞餐分為A方案和B方案，A方案是購買棒廚外帶狂歡餐 2499/份（可供4-6人），棒廚會捐贈豬肋排一份給弘道老人福利基金會 ；B方案為認一桌2499/份 聖誕節套餐給弘道老人福利基金會加菜。活動期間將於109年1月23日截止，有興趣的民眾可洽網站：https://forms.gle/Bjz4bZAP1X4ML2JC8。

現場還邀請約10個桃園在地品牌，給予平台推廣產品外，辦理愛心義賣與二手市集，愛心義賣的所得將全數全出給弘道老人福利基金會。此外，開放民眾參加瑪德蓮及餅乾的手作活動，邀請民眾觀看手作瑪德蓮的過程並親自實作。