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罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

六福村耶誕送愛 招待近萬名弱勢兒童免費入園遊玩

2019-12-21 14:39聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

六福村耶誕送愛邁入第11年，今年擴大「圓夢遊樂園」計畫，今天邀請來自全台122個弱勢團體、近萬名民眾免費入園遊玩。六福村也特別為病童、自閉症偏鄉學童安排動物導覽，近距離觀察迪士尼動畫《獅子王》中的狐獴「丁滿」，希望藉由可愛的動物打開病童們的心房。

耶誕節即將到來，六福村從2009年開始連續11年舉辦公益活動，讓弱勢族群們免費入園，至今已累積超過6萬人次。今年更擴大舉辦「圓夢遊樂園」計畫，打造公益媒合平台，集合來自社會各界的愛心餐點、聖誕禮物等，全民共同幫助弱勢兒童一圓遊樂園的夢想。

今年「圓夢遊樂園」也邀請總統蔡英文化身聖誕老公公，驚喜現身六福村，蔡英文更親自分送聖誕禮物給弱勢小朋友們，許給孩子們一個最難忘的聖誕夢。蔡英文也謝謝六福村讓大家聚在一起分享快樂，更說「這裡不但是小朋友，連我剛剛走進來也都覺得好好玩」。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，遊樂園是每個孩子的夢想，但對許多孩子來說，卻是遙不可及的夢。因此，六福旅遊集團在每年耶誕節前免費招待弱勢民眾入園，今年為六福村40周年，擴大舉辦公益活動，逾10家企業以行動支持，全台愛心大串連，讓來自20個縣市的社福團體在六福村留下深刻的聖誕回憶。

六福村也特別為台大兒童醫院重症病童、自閉症協會病童、花東偏鄉學童安排動物導覽，近距離觀察與素有沙漠小精靈之稱的狐獴，由專業導覽人員帶孩童認識狐獴生長環境、飲食習慣等，希望狐獴透過食物球進行採食的可愛動作，能打開病童們心房。

耶誕節即將到來，六福村也舉辦耶誕公益活動，邀請弱勢兒童及親友免費入遊樂園開心過節...
耶誕節即將到來，六福村也舉辦耶誕公益活動，邀請弱勢兒童及親友免費入遊樂園開心過節。記者陳斯穎／攝影
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六福村耶誕送愛邁入第11年，今年擴大「圓夢遊樂園」計畫，今天邀請來自全台122個...
六福村耶誕送愛邁入第11年，今年擴大「圓夢遊樂園」計畫，今天邀請來自全台122個弱勢團體、近萬名民眾免費入園遊玩。記者陳斯穎／攝影
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遊樂園蔡英文自閉

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