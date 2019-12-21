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影／苗栗「聲歷其境」聲音與影像互動展 感受兒少困境

2019-12-21 13:49聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣政府社會處與勵馨基金會即日起到12月24日，在苗栗市鐵路一村舉辦「聲歷其境─兒少創傷與復原」互動展，邀請大家重新認識「目睹暴力兒少」、「青少女懷孕」社會議題，體驗目睹暴力兒童的家暴環境、親手撕下小爸爸與小媽媽們身上的負面標籤，再透過希望畫布、祝福留言牆的回饋，將因不理解產生標籤、偏見，轉化成對苗栗兒少的祝福。

展覽結合聲音與影像「你知道目睹兒的房間長什麼樣子嗎？」透過短片「日記Diary」的影音播放，民眾在小孩房間中，真實體驗目睹兒的日常。「日記Diary」短片獲得2019克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎與前十名獎，製作人雲林科技大學視覺傳達設計系三年級葉亦真，透過影片提醒民眾與未來的父母，家庭暴力對小孩影響甚深。

短片中父母親爭吵的聲音是葉亦真收錄爸媽爭吵聲音製作，葉亦真今現身會場，她說，清楚記得小時家中常發生衝突、暴力，也記得被父親推打，不被大人支持的無助感，家暴環境成長的經驗，一直到現在仍不太敢播放自己的影片。

葉亦真說，透過傳達自身經驗，能告訴同樣身處在家暴情境中小孩們，他們能勇敢追求自己的權利、為自己好好努力，一起讓未來家庭環境更好，影片也獲得回響，有新手爸媽私訊她，影片讓他們警惕自己將來不要成為影片中爭執者。

展覽另個主題「青少女懷孕」，期盼大家撕下標籤，重新認識小爸爸、小媽媽，現場播放「你不檢點」、「你不檢點」、「你的人生毀了」「我們家的面子都被你丟光了」等話語，這是勵馨在做青少女懷孕工作時常聽見的評語，然而這些指責、負向標籤無助兒少發展，或幫助他們面對未來轉變與挑戰。現場邀請民眾與認識小爸媽的生活與世界，用新的眼光和角色看待他們，一同撕下標籤。

苗栗縣副縣長鄧桂菊出席致詞時眼眶泛紅，她說，早期苗栗農村時期，家庭暴力多隱匿不談，對孩子影響因此被忽略，傳統環境對「青少女懷孕」的標籤也時有所聞，透過展覽共同關注苗栗縣的兒少議題。

邀請大家來看展「聲歷其境－兒少創傷與復原」活動訊息與導覽報名網頁，活動訊息電洽，勵馨苗栗分事務所037-260035。

現場邀請大家寫下話語， 撕下對青少年懷孕的刻板印象。記者劉星君／攝影
現場邀請大家寫下話語， 撕下對青少年懷孕的刻板印象。記者劉星君／攝影
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短片「日記Diary」獲得2019克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎與前十名獎，...
短片「日記Diary」獲得2019克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎與前十名獎，製作人雲林科技大學視覺傳達設計系三年級葉亦真今也到場分享，透過影片提醒民眾與未來的父母，家庭暴力對小孩影響甚深。記者劉星君／攝影
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苗栗縣政府社會處與勵馨基金會即日起到12月24日，在苗栗市鐵路一村舉辦「聲歷其境...
苗栗縣政府社會處與勵馨基金會即日起到12月24日，在苗栗市鐵路一村舉辦「聲歷其境─兒少創傷與復原」互動展，邀請大家重新認識「目睹暴力兒少」、「青少女懷孕」社會議題，苗栗縣副縣長鄧桂菊（左二）到場，致詞時一度眼眶泛紅。記者劉星君／攝影
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苗栗縣政府社會處與勵馨基金會即日起到12月24日，在苗栗市鐵路一村舉辦「聲歷其境...
苗栗縣政府社會處與勵馨基金會即日起到12月24日，在苗栗市鐵路一村舉辦「聲歷其境─兒少創傷與復原」互動展，邀請大家重新認識「目睹暴力兒少」、「青少女懷孕」社會議題。記者劉星君／攝影
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短片「日記Diary」獲得2019克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎與前十名獎，...
短片「日記Diary」獲得2019克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎與前十名獎，製作人雲林科技大學視覺傳達設計系三年級葉亦真（左）今也到場分享，並在希望畫布畫畫，寫下加油。記者劉星君／攝影
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懷孕家暴苗栗縣

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