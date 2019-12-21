公園泳池競爭力下滑 北市4泳池重新招商

台北市有13座公園游泳池，自民國66年起至93年間陸續興建完成，平均使用約25年，設施逐漸老舊，競爭力明顯下滑。台北市體育局108年下半年進行營運效益研究，同時啟動青年、新生、碧湖及三民公園游泳池招商前置作業，預計109年完成招商。

北市公園游泳池最初由台北市工務局公園路燈工程管理處管理，105年度起改由體育局陸續接管，目前由體育局管理之公園泳池共有前山、七虎、克強、前港、天溪綠地、三民、新生、碧湖、大湖、玉泉、玉成、木柵、青年等13處，多數採委外營運模式。

體育局針對公園游泳池人次下滑、場館設施老舊損壞及救生員配置不足等問題分析成因。研究報告指出，全北市公私立共179處泳池，平均每1.35平方公里即有1座游泳池，總密度為全台之冠，形成高密度之競合形態。

規畫市場可行性研究發現，車程10至15分鐘的距離是民眾可以接受的範圍，市場供應量足夠，受92年後陸續完工啟用的運動中心或私人泳池影響，平均使用人次下滑。

以大湖地區為例，近3年13座泳池總使用人次達89萬，比較大湖、青年、玉成3座公園泳池，大湖1年24萬人次、碧湖平均近3年來使用率僅1萬多人次為最低，分析原因是場地空間小、開放時間不長，沒有固定的晨泳群眾。

為提升使用效益，體育局預計推動短中長期計畫。短期計畫為檢視目前設施設備，更新軟硬體，並進行市場調查；中期啟動青年、新生、碧湖及三民公園游泳池招商前置作業，預計109年完成招商。