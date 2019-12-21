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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

手作提燈各行政區免費開課囉 明年桃園燈會當種子志工

2019-12-21 11:49聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

有看過牛皮紙袋、西瓜果等素材做的元宵提燈嗎？2020桃園燈會將於明年1月31日在中壢、平鎮登場，桃市府今年除了將應景發放鼠年小提燈，為了喚醒許多民眾兒時傳統手作提燈的回憶，將首度開授13堂免費的手作燈籠課程，將指導民眾取材日常用品自製燈籠，完成師資培訓者更有機會成為桃園燈會期間「手作提燈館」的種子志工，將手作樂趣傳承下去。

桃園燈會明年將邁向18年，過去在中壢、桃園、蘆竹及龍潭等區舉辦，明年將首度移師老街溪舉辦，將串連新勢公園至光明公園間近2公里長的水岸，無論是主視覺、音樂、科技光影、定幕劇等都有跳脫傳統的創新設計，燈會將從明年1月31日（大年初七）一路開展至2月12日（年十九）為期13天，歡迎民眾沿著河堤步道悠閒賞燈，歡度鼠年元宵佳節。

明年的桃園燈會主視覺邀請曾設計台灣燈會主視覺的設計師，融入桃園特色及科技意象進行全新創作，另外還結合音樂界、演藝界打造並演唱專屬燈會主題曲，民眾之後還能在KTV點歌歡唱，另也打造地景燈光展演、光影藝術展品以及沈浸式體驗燈光展演等3大創新特色，

配合桃園燈會登場，市府每年都會發放應景的生肖小提燈，吸引民眾收藏，包括可以自己爬行的羊年小提燈、可當存錢筒的雞年小提燈、可以拍翅翱翔的豬年小提燈等，市府指出，明年鼠年小提燈也同樣具有實用又有趣的「特殊功能」，此次將推出2款設計共印製30萬盞。

除了發放生肖小提燈，市府觀旅局也首度在13個行政區各推出一場「2020桃園燈會-手作提燈傳承」種子師資培訓課程，教導民眾用紅包袋、回收紙杯或寶特瓶，甚至是取材竹片、月桃葉、林投葉與蔬果製作各式造型的環保提燈，上完課後更有機會擔任燈會的種子志工。

觀旅局指出，培訓課程提燈均取材日常生活用品，課程時間為明年1月3日至18日，地點在桃園市13區都有舉辦，每堂課程錄取30位學員，名額有限；報名自即日起至27日，歡迎有興趣的教師及民眾上BeClass網站https://www.beclass.com/rid=23417f15df8fa17e48bb線上報名參加，不僅體驗手作提燈的樂趣，也一起加入傳統製燈技藝傳承行列。

2020桃園燈會將於明年1月31日在中壢、平鎮登場，桃市府今年除了將應景發放鼠年...
2020桃園燈會將於明年1月31日在中壢、平鎮登場，桃市府今年除了將應景發放鼠年小提燈，為了喚醒許多民眾兒時傳統手作提燈的回憶，將首度開授13堂免費的手作燈籠課程，用牛皮紙袋、西瓜果都能做趣味燈籠。圖／桃園市觀旅局提供
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2020桃園燈會將於明年1月31日在中壢、平鎮登場，桃市府今年除了將應景發放鼠年...
2020桃園燈會將於明年1月31日在中壢、平鎮登場，桃市府今年除了將應景發放鼠年小提燈，為了喚醒許多民眾兒時傳統手作提燈的回憶，將首度開授13堂免費的手作燈籠課程，用牛皮紙袋、西瓜果都能做趣味燈籠。圖／桃園市觀旅局提供
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