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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

五月天今晚桃園開唱 機捷宣布將加密班次、延後收班

2019-12-21 11:13聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

天團五月天「Just Rock It!! 藍/Blue」巡迴演唱會今晚將在桃園國際棒球場開唱，到明年初將一連開唱11場次，由於機場捷運A19站距離演唱會場地僅4分鐘路程，機場捷運勢必湧入大批歌迷搭乘，桃園捷運公司今天宣布將於散場期間加密班次、延後收班疏散人潮，更於31日跨年夜更將連續41小時不打烊，希望來到桃園看五月天與跨年晚會的粉絲都能平安返家。

桃園捷運公司指出，五月天演唱會11場次今天起開唱，當天末班車時刻皆有調整，非跨年場末班車（12/21、22、24、25、27、28、29；1/1、3、4）於A19桃園體育園區站北上方向往機場、台北車站末班車發車為23點45分；南下往環北站方向末班車發車為隔天00點16分。

至於最南的A21環北站往台北方向末班車發車時間也調整為23點37分，A1台北車站搭往中壢方向末班車時間為23點07分；由於跨年場次預估湧入更多人潮，跨年場（12/31）當晚普通車將連續41小時不打烊，將從12月31日早上6點營運至隔天1月1日元旦的晚上11點，不過直達車仍會維持原營運時刻表。

桃捷公司指出，今年跨年夜，機捷沿線熱鬧滾滾，A18高鐵桃園站旁將有桃園市政府舉辦的「愛在桃園幸福美好」跨年晚會，A19桃園體育園區站則有「五月天演唱會」，桃捷公司肩負疏運重任，也已經備妥完善疏運計畫，提醒民眾避免回程排隊購票，請預先加值電子票證或先購買回程票。

為讓搭車民眾更有歡樂氣氛，桃捷公司將在五月天演唱會期間，派出每當大型活動必定現身協助疏運任務的「桃捷潮天團」在現場說學逗唱，陪伴歌迷等車，讓搭乘機捷更有趣味。

桃捷公司指出，五月天演唱會會場位於桃園國際棒球場，距離會場最近的大眾運輸工具為機捷A19桃園體育園區站，步行只要4分鐘，提醒歌迷可直接搭乘機捷，若先搭乘高鐵、坐飛機抵達桃園也可轉乘機捷最為方便，若民眾在中壢桃客總站也可搭乘免費的中壢線接駁公車到A21環北站再轉乘至A19桃園體育園區站。

天團五月天「Just Rock It!! 藍/Blue」巡迴演唱會今晚將在桃園國...
天團五月天「Just Rock It!! 藍/Blue」巡迴演唱會今晚將在桃園國際棒球場開唱，到明年初將一連開唱11場次，由於機場捷運A19站距離演唱會場地僅4分鐘路程，桃園捷運公司今天發布大眾運輸搭車攻略。圖／桃園捷運公司提供
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天團五月天「Just Rock It!! 藍/Blue」巡迴演唱會今晚將在桃園國...
天團五月天「Just Rock It!! 藍/Blue」巡迴演唱會今晚將在桃園國際棒球場開唱，到明年初將一連開唱11場次，由於機場捷運A19站距離演唱會場地僅4分鐘路程，機場捷運勢必湧入大批歌迷搭乘，桃園捷運公司今天宣布將於散場期間加密班次、延後收班疏散人潮。圖／桃園捷運公司提供
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