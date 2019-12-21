巨大白兔現身新竹？網美打卡景點在這裡

快來找尋躲在城市裡的動物吧！都市藝術工作室今年與新竹市政府合作，以「城市躲貓貓」為主題策展，在新竹公園打造5座7尺高的大白兔花燈，或坐或躺模樣相當可愛，夜晚到來還會發出白色溫暖的燈光、相當療癒，將展到明年2月16日，勢必會成為民眾耶誕節、春節期間的打卡熱點。

都市藝術工作室表示，為打破大眾對「動物」與「燈會」的想像，團隊特別設計出白天、黑夜各有不同氛圍的作品，其中5座大白兔，比實際放大2百多倍，每座都有7公尺高，隱身在樹叢裡相當吸睛，才剛裝設完畢，就吸引不少鄉親圍觀。

「希望把藝術氛圍散布在整個城市」，參展團隊都市藝術工作室總監杜昭賢說，配合新竹動物園重新開園，這次以動物意象為主，將藝術融入生活，希望能讓民眾感受到更多的美感，歡迎大家來找找動物在哪裡？感受「城市躲貓貓」的策展概念。

「打攪」這件作品的創作者，藝術家阿曼達‧帕爾說，兔子代表的是兒時的童話動物，毛茸茸、天真，在田野中嬉鬧。透過強烈的視覺，宣揚動物環境保護的議題之餘，加上兔子作為多產動物，也象徵竹市擁有高生育率的特色。

剛從阿姆斯特丹燈節的「有用主張」藝術團隊負責創作其中一件藝術品，團隊表示，這次以兒時的甜甜圈，創作的「城市填填圈」作品，就在公園的入口處，想用歡樂填滿大家的心，透過10組藝術家的作品，讓每一位來到新竹公園觀賞作品的遊客，駐足拍照之餘、留下回味無窮的記憶。