故宮到誠正中學開課 用VR帶學生走進古畫

國立故宮博物院自今年3月以來與少年矯正機關誠正中學攜手合作，教導學生有關戲劇詮釋、藝術手作、數位自造及音樂創作等作品佈置展示。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 國立故宮博物院今年3月以來與少年矯正學校誠正中學合作，教導學生戲劇詮釋、藝術手作、數位及音樂創作等作品布置展示，即日起自12月29日在禮堂舉辦聽見上河的聲音展覽，學生擔任導覽員，解說9個月來的學習創作成果，邀大家來欣賞。

校方指出，學生透過古典詩詞來看押韻、對仗，並將相關概念運用到歌曲創作，將自身經歷與心聲唱出來，由於課程太熱門，還舉辦海選比賽，從50人中選出7人，並邀請音樂人來教學生創作饒舌歌曲，故宮也利用VR科技重現古文物，讓學生穿越時空，身歷古畫其境。

故宮博物院教育展資處處長徐孝德說，故宮這幾年來積極推動文化平權，除了在各縣市展出，也到感化機構教育推廣，讓學生有機會利用故宮元素創作。

徐孝德指出，此次以百工百業縮小版寫照的清明上河圖為教學主題，並與心突破職涯探索協會合作，讓學生了解職業不分貴賤，肯努力就能做好工作，得到尊重，也透過活動找到自己的興趣，提前為離校後的職涯規畫與社會適應作心理準備。

校長陳宏義說，故宮與學校合作讓學生發揮創意與巧思，用自己、家人、朋友、故鄉、思念、願望、悔恨、謀生等作為創作主題，各自演繹古文物表達心聲，學生從一開始的迷茫到能自信地站上舞台表演、導覽解說，期望透過矯正教育將孩子過去的黑白變成彩色，也藉此展覽讓大眾認識矯正教育及孩子們。