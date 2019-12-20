生日被苗縣議會送郵政禮券 曾玟學：為何拿納稅錢做這種事

苗栗縣時代力量議員曾玟學昨生日收到縣議會送生日紅包1200元郵政禮券，曾玟學在粉絲專頁PO文，他說，不可思議，為什麼要拿人民納稅錢做這種事情，若不簽收，會讓議會行政人員無法核銷，他簽收後，將禮券1200元加碼800元，共2000元捐給華山基金會頭份天使站。

苗栗縣議會秘書長林來居說，預算編列是根據108年度共同性費用編列基準表當中的文康活動費，是全國一致性，各縣市議會都編2千元。因為苗栗縣財政困難，從4、5年前打折，議會編1300元，因為買兩張禮券共1200元，手續費15元，核銷1215元，實行這麼多年來，沒有議員有任何意見。其他縣市議會都編列2千元。

這屆苗栗縣議會很熱鬧，苗栗縣議會日前定期會結束，時力議員曾玟學在粉絲專頁PO文「有個議員的預算書，連拆都沒有拆」引發熱議，18日臨時會，國民黨團議員們針對曾玟學，提醒他網路PO文前查證，不要亂影射，互相尊重，並提案將曾送紀律委員會，後來在議長鍾東錦與多名媽媽級議員們緩頰下未提紀律委員會。

曾玟學昨生日，他說，收到議會送的生日紅包1200元郵政禮券，他說「很不可思議，憑什麼拿人民納稅錢做這些事情」，當下拒絕，但議會的行政同仁馬上露出困擾表情，告訴他，若不簽收的話，沒辦法核銷，行政作業造成非常大的困擾，當下簽收後，他決定將1200元禮券，再加碼800元，共2000元捐給華山基金會頭份天使站。

國民黨議員黃芳椿批曾玟學「作秀」，他說，生日禮券錢不多，是表示首長對議員的關心，全國所有議會都有編，也不是只有苗栗縣議會有編。曾玟學將錢捐給華山基金會，其實平常我們都有照顧弱勢，關懷弱勢家庭，只是為善不欲人知。