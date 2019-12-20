親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

曾胖成「張庭的奶奶」 林瑞陽瘦下變這樣

生日被苗縣議會送郵政禮券 曾玟學：為何拿納稅錢做這種事

2019-12-20 21:39聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣時代力量議員曾玟學昨生日收到縣議會送生日紅包1200元郵政禮券，曾玟學在粉絲專頁PO文，他說，不可思議，為什麼要拿人民納稅錢做這種事情，若不簽收，會讓議會行政人員無法核銷，他簽收後，將禮券1200元加碼800元，共2000元捐給華山基金會頭份天使站。

苗栗縣議會秘書長林來居說，預算編列是根據108年度共同性費用編列基準表當中的文康活動費，是全國一致性，各縣市議會都編2千元。因為苗栗縣財政困難，從4、5年前打折，議會編1300元，因為買兩張禮券共1200元，手續費15元，核銷1215元，實行這麼多年來，沒有議員有任何意見。其他縣市議會都編列2千元。

這屆苗栗縣議會很熱鬧，苗栗縣議會日前定期會結束，時力議員曾玟學在粉絲專頁PO文「有個議員的預算書，連拆都沒有拆」引發熱議，18日臨時會，國民黨團議員們針對曾玟學，提醒他網路PO文前查證，不要亂影射，互相尊重，並提案將曾送紀律委員會，後來在議長鍾東錦與多名媽媽級議員們緩頰下未提紀律委員會。

曾玟學昨生日，他說，收到議會送的生日紅包1200元郵政禮券，他說「很不可思議，憑什麼拿人民納稅錢做這些事情」，當下拒絕，但議會的行政同仁馬上露出困擾表情，告訴他，若不簽收的話，沒辦法核銷，行政作業造成非常大的困擾，當下簽收後，他決定將1200元禮券，再加碼800元，共2000元捐給華山基金會頭份天使站。

國民黨議員黃芳椿批曾玟學「作秀」，他說，生日禮券錢不多，是表示首長對議員的關心，全國所有議會都有編，也不是只有苗栗縣議會有編。曾玟學將錢捐給華山基金會，其實平常我們都有照顧弱勢，關懷弱勢家庭，只是為善不欲人知。

曾玟學說，民意代表所有相關收入、福利，是根據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例條例來編列。生日禮金並不在這個條例裡面，是議會自己編列給議員，是不是全國適用並不是藉口，但在人民觀感的確不好。未來議會繼續編列這是議會職權，他不會把這筆錢放到口袋，會捐出來做慈善。有議員批他作秀，曾玟學說，作秀就作秀，呼應大家一起響應支持華山基金會。

苗栗縣時代力量議員曾玟學昨生日收到縣議會送生日紅包1200元郵政禮券，曾玟學將禮...
苗栗縣時代力量議員曾玟學昨生日收到縣議會送生日紅包1200元郵政禮券，曾玟學將禮券1200元加碼800元，共2000元捐給華山基金會頭份天使站。圖／苗縣議員曾玟學提供
分享
苗栗縣時代力量議員曾玟學昨生日收到縣議會送生日紅包1200元郵政禮券，曾玟學認為...
苗栗縣時代力量議員曾玟學昨生日收到縣議會送生日紅包1200元郵政禮券，曾玟學認為，不可思議，為什麼要拿人民納稅錢做這種事情。圖／苗縣議員曾玟學提供
分享

曾玟學禮券苗栗縣時代力量

延伸閱讀

曾玟學貼文未拆封預算書照 引爆苗縣藍營議員公...

曾玟學指議員預算書未拆、26年沒刪預算 藍黨...

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是...

里長妨害投票罪判決確定9個月未解職 議員曾玟...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新竹城市躲貓貓21日登場 發光大白兔搶先亮相

2019-12-20 20:55

影像紀錄、主題地圖 苗栗縣府向青年徵件總獎金50萬元

2019-12-20 19:39

寶山鄉推廣柑桔、茶花 1月4日展售活動登場

2019-12-20 15:57

交大歲末光雕 巨大方框重現造夢過程

2019-12-20 14:27

綠燈籠引發聯想 苗市公所：五行燈籠無關選舉

2019-12-20 12:52

竹市明年有線電視收視費凍漲 裝機費再降500元

2019-12-20 12:19

老公遞補入議會「變同事」 議員老婆笑：我們也同床

2019-12-20 11:10

苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

2019-12-20 09:10

捷運綠線延伸大溪 全線高架

2019-12-19 23:41

竹縣首座公立殯儀館落成1年後 昨天啟用

2019-12-19 22:50

桃園原民族語認證 明年起獎勵不分原漢

2019-12-19 22:49

苗栗「花卉造型小便斗」在日本爆紅 網友怕爆：不敢灌溉

2019-12-19 19:54

桃園原民族語認證獎勵加碼 明年擴大全市民適用

2019-12-19 17:50

維護文化資產優良 桃園大溪國小日式宿舍、蘭室獲獎

2019-12-19 16:57

宣傳中央政策顧農民 鄭文燦：農民職災保險月僅繳7.5元

2019-12-19 16:50
看更多

熱門文章

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

2019-12-20 10:39

高雄港邊真有摩天輪！JETS嘉年華40項遊戲設施來了

2019-12-20 07:34

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 耶誕夜封閉3天

2019-12-20 15:46

捷運綠線延伸大溪 全線高架

2019-12-19 23:41

「捷運到彰化」觸礁誰搞軌？縣、市互指責任在對方

2019-12-20 16:07

苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

2019-12-20 09:10

行經台南山區注意！ 玉井再增設固定測速照相機

2019-12-20 10:21

台南學甲養雞場驗出H5N2 動保處撲殺1萬5千隻土雞

2019-12-20 19:37

影／先睹為快！彰化月影燈季冬至登場 八卦山亮起來

2019-12-20 09:03

頭城鎮長被羈押停職 宜蘭縣府派參議呂莉莉代理

2019-12-20 10:30

和平島西班牙教堂遺跡考古 挖出15具遺骸有的像在祈禱

2019-12-20 16:01

台南工策會遭爆要20名員工遞辭呈 黃偉哲：非市府本意

2019-12-20 11:23

老公遞補入議會「變同事」 議員老婆笑：我們也同床

2019-12-20 11:10

嘉市推「旅行玩嘉」APP 歲末還有8元促銷活動

2019-12-19 23:06

與台糖攜手合作 家樂福新楠店開幕

2019-12-20 11:39

談市長接班人條件 柯文哲：正直誠信、認真努力

2019-12-20 13:39

最美花海仙境在台中！ 波斯菊花海浪漫綻放

2019-12-20 11:43

火箭試射場設南田部落 未取得村民共識暫緩發射

2019-12-20 14:07

竹市明年有線電視收視費凍漲 裝機費再降500元

2019-12-20 12:19

朝思暮想的普悠瑪就在眼前 枋寮人拉紅布條慶歷史一刻

2019-12-20 17:38

二林鎮「農民直銷站」吃得安心 小農自行定價可溯源

2019-12-20 07:25

施工造成交通打結！黃偉哲聽到民怨做出這件事

2019-12-20 14:29

南迴屏東段拓寬 拚10年內達成

2019-12-19 23:00

高雄地王出爐 大遠百第7年蟬聯

2019-12-20 14:35

竹縣首座公立殯儀館落成1年後 昨天啟用

2019-12-19 22:50

屏東佳冬老街活的博物館 法國塗鴉大師驚喜現身創作

2019-12-20 11:57

洽公、員工、居民注意！台南永華市政2月起停車要收費

2019-12-20 12:39

「2019耶誕奇緣在南科晚會暨點燈」 晚間熱鬧登場

2019-12-20 20:22

拒與殯葬館為鄰 「大陽大地」居民赴高市府抗議

2019-12-20 19:30

選舉型態改變 來看選舉飯的前世今生

2019-12-19 22:37

嘉義市平安夜踩街 市府前點燈管樂節活動開跑

2019-12-20 19:44

台南「大內小賣所」21日開張 多項特產景點適合親子共遊

2019-12-20 11:47

家扶天使樹募得550份禮物 寒冬送暖物資卻差40萬元

2019-12-20 07:38

世界最好耶誕市集之一！新北歡樂耶誕城 再獲國際肯定

2019-12-20 13:09

大安濱海樂園成為世界級旅遊勝地 議員提「三大重點」

2019-12-20 15:42

1根香蕉算什麼！ 潘孟安創意行銷整串貼牆

2019-12-20 12:41

機車格收費一條街兩樣情？北市停管處：會維持一致性

2019-12-20 13:38

租房子大不易？租屋博覽會28日台中登場

2019-12-20 12:28

基隆開出8次頭彩 暖暖是福地

2019-12-19 23:26

王光祿事件讓族人流淚 繪本傳遞布農族忌殺黑熊文化

2019-12-20 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top