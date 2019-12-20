生日被苗縣議會送郵政禮券 曾玟學：為何拿納稅錢做這種事
苗栗縣時代力量議員曾玟學昨生日收到縣議會送生日紅包1200元郵政禮券，曾玟學在粉絲專頁PO文，他說，不可思議，為什麼要拿人民納稅錢做這種事情，若不簽收，會讓議會行政人員無法核銷，他簽收後，將禮券1200元加碼800元，共2000元捐給華山基金會頭份天使站。
苗栗縣議會秘書長林來居說，預算編列是根據108年度共同性費用編列基準表當中的文康活動費，是全國一致性，各縣市議會都編2千元。因為苗栗縣財政困難，從4、5年前打折，議會編1300元，因為買兩張禮券共1200元，手續費15元，核銷1215元，實行這麼多年來，沒有議員有任何意見。其他縣市議會都編列2千元。
這屆苗栗縣議會很熱鬧，苗栗縣議會日前定期會結束，時力議員曾玟學在粉絲專頁PO文「有個議員的預算書，連拆都沒有拆」引發熱議，18日臨時會，國民黨團議員們針對曾玟學，提醒他網路PO文前查證，不要亂影射，互相尊重，並提案將曾送紀律委員會，後來在議長鍾東錦與多名媽媽級議員們緩頰下未提紀律委員會。
曾玟學昨生日，他說，收到議會送的生日紅包1200元郵政禮券，他說「很不可思議，憑什麼拿人民納稅錢做這些事情」，當下拒絕，但議會的行政同仁馬上露出困擾表情，告訴他，若不簽收的話，沒辦法核銷，行政作業造成非常大的困擾，當下簽收後，他決定將1200元禮券，再加碼800元，共2000元捐給華山基金會頭份天使站。
國民黨議員黃芳椿批曾玟學「作秀」，他說，生日禮券錢不多，是表示首長對議員的關心，全國所有議會都有編，也不是只有苗栗縣議會有編。曾玟學將錢捐給華山基金會，其實平常我們都有照顧弱勢，關懷弱勢家庭，只是為善不欲人知。
曾玟學說，民意代表所有相關收入、福利，是根據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例條例來編列。生日禮金並不在這個條例裡面，是議會自己編列給議員，是不是全國適用並不是藉口，但在人民觀感的確不好。未來議會繼續編列這是議會職權，他不會把這筆錢放到口袋，會捐出來做慈善。有議員批他作秀，曾玟學說，作秀就作秀，呼應大家一起響應支持華山基金會。
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