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耶誕節來點不一樣的！公館鄉名產紅棗巧克力搶市

2019-12-20 20:36聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

苗栗縣公館鄉農會迎接耶誕節到來，與台中裕毛屋超市合作，推出紅棗巧克力搶市。記者趙...
苗栗縣公館鄉農會迎接耶誕節到來，與台中裕毛屋超市合作，推出紅棗巧克力搶市。記者趙容萱／攝影
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耶誕節來點不一樣的！苗栗縣公館鄉是全台唯一「紅棗」產區，公館鄉農會迎接耶誕節到來，與台中裕毛屋超市合作，推出紅棗巧克力搶市。裕毛屋總經理鄭少岳說，即日起到本月25日，民眾在台中裕毛屋超市購物滿500元，就能選購紅棗巧克力買一送一優惠，每人限購2組，數量有限送完為止，希望把優質農特產品分享給更多中部鄉親。

公館鄉農會總幹事韓鴻恩說，公館是全台唯一紅棗產區，栽種面積六十三公頃，年產量一百萬斤，成立紅棗農業經營專區，從農民友善環境的合作公約開始推動，教育訓練，田間健康管理栽培，推動契作，不使用農藥、化學肥料及除草劑，農藥零檢出，並且農友契作，保證價格收購，有生產履歷。紅棗產品多樣，有ISO認證的加工廠和酒廠，發展出醬、醋、茶、啤酒、咖啡、茶葉蛋、紅棗巧克力等20多個品項。

台中市政府農業局長蔡精強今天也到場致意。蔡精強說，公館紅棗也和台中大安豬肉合作，製作紅棗香腸，縣市共同推廣優質農特產。

裕毛屋總經理鄭少岳說，裕毛屋重視食材新鮮及食品安全，100%無添加。這次和公館鄉農會聯合行銷三款紅棗巧克力，包括紅棗顆粒加上米果的紅棗脆條、紅棗干混合巧克力，以及吃得到一整顆紅棗的72%紅棗黑巧克力，真材實料、甜而不膩，還有濃郁紅棗香，聖誕優惠別錯過。

苗栗縣公館鄉農會迎接耶誕節到來，與台中裕毛屋超市合作，推出紅棗巧克力搶市。記者趙...
苗栗縣公館鄉農會迎接耶誕節到來，與台中裕毛屋超市合作，推出紅棗巧克力搶市。記者趙容萱／攝影
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巧克力耶誕節

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