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影像紀錄、主題地圖 苗栗縣府向青年徵件總獎金50萬元

2019-12-20 19:39聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣政府勞青處舉辦「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」，即日起報名到109年2月20日，總獎金高達50萬元，苗栗縣長徐耀昌希望青年朋友踴躍參與，發揮創意，透過地圖設計、創意短片，讓更多人看見苗栗縣的在地文化及特色，呈現不一樣的苗栗，帶動觀光產業。

「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」邀請金鐘旅遊主持人郭彥均擔任代言人，並帶領旅遊節目「來去Check in」實地走訪苗栗知名景點，縣長徐耀昌今與活動代言人郭彥均一起擲骰子，決定109年1月 7日或8日，節目走訪苗栗景點，骰子擲出銅鑼鄉客家大院。

徐耀昌說，青年是地方創生的動能，創意是振興產業活水，縣府重視青年發展，成立青年事務專責單位落實推展青年政策，並持續推動各項青年友善措施，攜手青年朋友共創幸福苗栗城市，讓大家對苗栗刮目相看。

 「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」，分為創意短片組、地圖設計組，即日起報名到109月2月20日止，15歲以上45歲以下個人或團隊皆可報名參加，不限國籍，初審、複審賽程為期4個月，報名網站：http://www.miaolicaptain.com

 競賽總獎金高達50萬元，其中影片類獎金28萬，第1名12萬、第2名6萬、第3名3萬，最佳劇本獎、最佳導演獎、最佳創意獎、最佳攝影獎、最佳特效獎、最佳人氣獎、評審特別獎各1萬元；地圖類獎金共22萬，第1名10萬、第2名5萬、第3名3萬，最佳創意獎、最佳詮釋獎、最佳設計獎、最佳人氣獎各1萬元。

苗栗縣政府勞青處舉辦「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」今...
苗栗縣政府勞青處舉辦「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」今舉行競賽說明記者會。記者劉星君／攝影
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苗栗縣政府勞青處舉辦「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」，...
苗栗縣政府勞青處舉辦「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」，即日起報名到109年2月20日，鼓勵青年朋友踴躍參與，發揮創意，透過地圖設計、創意短片，讓更多人看見苗栗縣的在地文化及特色，呈現不一樣的苗栗，帶動觀光產業。記者劉星君／攝影
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苗栗縣政府勞青處舉辦「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」，...
苗栗縣政府勞青處舉辦「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽」，即日起報名到109年2月20日，鼓勵青年朋友踴躍參與，發揮創意，邀請藝人郭彥均擔任活動代言人。記者劉星君／攝影
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苗栗縣徐耀昌

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