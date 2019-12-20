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新竹城市躲貓貓21日登場 發光大白兔搶先亮相

2019-12-20 20:55中央社 新竹市20日電

新竹市政府邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作地景燈飾作品，21日正式登...
新竹市政府邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作地景燈飾作品，21日正式登場，最大特色是在新竹公園擺設5隻大白兔，不論白天夜間都可愛，成為民眾拍照、打卡熱點。（新竹市政府提供）中央社
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新竹市政府邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作燈景藝術作品，其中在新竹公園內的「大白兔」到夜晚就會發光，白天、晚上都可愛，成為民眾拍照、打卡熱點。

新竹市政府發布新聞稿表示，「城市躲貓貓」展期橫跨充滿感恩氣氛的12月以及1月農曆新年，結合新竹市立動物園Reborn開幕活動，並延長展期、擴大範圍，除在新竹公園設置「城市填填圈」主燈，也將在新竹市政府廣場設置「躲貓貓」系列燈景。

市府指出，此次展覽邀請來自國內外10名藝術家團隊，以「城市躲貓貓」為主題發想，打破大眾對「動物」與「燈會」的想像，創作出白天、黑夜各有不同氛圍的作品，用不同的視野探索這座城市之美，21日起展至明年2月16日止。

市府表示，感恩主燈將於明天晚間6時在新竹公園大階梯前廣場點燈，並邀請連續4年都參加新竹市感恩點燈活動的副總統陳建仁到場，再次為民眾帶來祝福。

參展單位都市藝術工作室總監杜昭賢於新聞稿中指出，此次展出的作品包括河馬、大白兔、長頸鹿等動物燈飾作品，其中5隻大白兔隱身在樹叢裡，相當吸睛，剛裝設完畢，就吸引不少民眾拍照、打卡。

杜昭賢表示，配合新竹市立動物園重新開園，這次以動物意象為主，把藝術融入生活，希望讓更多人知道新竹市有這麼棒的新竹動物園，同時感受更多美感，邀大家一起來找尋可愛的動物燈飾藝術。

新竹市政府邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作燈景藝術作品，21日將正式...
新竹市政府邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作燈景藝術作品，21日將正式登場，開幕當天並請到副總統陳建仁為展覽點燈。（新竹市政府提供）中央社
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新竹市政府邀請藝術團隊舉辦「城市躲貓貓」燈景藝術展，21日正式展開，不過已先在新...
新竹市政府邀請藝術團隊舉辦「城市躲貓貓」燈景藝術展，21日正式展開，不過已先在新竹公園內布設好的「大白兔」早已吸引不少民眾前往拍照、打卡。（都市藝術工作室提供）中央社
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新竹動物園燈會

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