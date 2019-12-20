新竹城市躲貓貓21日登場 發光大白兔搶先亮相

用LINE傳送

用LINE傳送

新竹市政府邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作地景燈飾作品，21日正式登場，最大特色是在新竹公園擺設5隻大白兔，不論白天夜間都可愛，成為民眾拍照、打卡熱點。（新竹市政府提供）中央社 分享 facebook 新竹市政府邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作燈景藝術作品，其中在新竹公園內的「大白兔」到夜晚就會發光，白天、晚上都可愛，成為民眾拍照、打卡熱點。

新竹市政府發布新聞稿表示，「城市躲貓貓」展期橫跨充滿感恩氣氛的12月以及1月農曆新年，結合新竹市立動物園Reborn開幕活動，並延長展期、擴大範圍，除在新竹公園設置「城市填填圈」主燈，也將在新竹市政府廣場設置「躲貓貓」系列燈景。

市府指出，此次展覽邀請來自國內外10名藝術家團隊，以「城市躲貓貓」為主題發想，打破大眾對「動物」與「燈會」的想像，創作出白天、黑夜各有不同氛圍的作品，用不同的視野探索這座城市之美，21日起展至明年2月16日止。

市府表示，感恩主燈將於明天晚間6時在新竹公園大階梯前廣場點燈，並邀請連續4年都參加新竹市感恩點燈活動的副總統陳建仁到場，再次為民眾帶來祝福。

參展單位都市藝術工作室總監杜昭賢於新聞稿中指出，此次展出的作品包括河馬、大白兔、長頸鹿等動物燈飾作品，其中5隻大白兔隱身在樹叢裡，相當吸睛，剛裝設完畢，就吸引不少民眾拍照、打卡。