親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇花改下月通車 空拍壯麗美景搶先看

律師高考怪狀：會考試就會辦案？為誰存在的400分門檻

桃竹苗病患出院準備及轉銜成果發表 盼創三贏

2019-12-20 17:27聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣衛生局今天上午舉辦「出院準備及後續轉銜」服務計畫的成果發表，會中並頒獎表揚桃竹竹苗4縣市衛生局及參與計畫的18家醫院；這項計畫結合醫療院所、衛生所及長照中心等單位，讓病患從入院就可得到適切的篩選評估及規畫，出院能及時獲得所需服務，讓病人和家屬獲得完整及持續的照護。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，苗栗106年起選擇優先推動「提升出院準備服務計畫」，結合縣內的醫療院所、鄉鎮市衛生所及長期照護管理中心，為病患規畫出院準備服務及後續轉銜照護網絡，聘專家到各醫院輔導，建立適切的高危險篩選評估機制，讓有後續照護需求的病患，在住院時就先做好出院後的資源整備。

她指出，在輔導委員及醫院攜手努力下，縣內輔導醫院家數從一開始的12家，已逐年增加至目前的18家，出院準備服務收案涵蓋率由106年平均11.60％逐年攀升至今年的14.45％，總收案人數106年為881人，今年到11月已達1847人，且平均轉銜服務時間僅2.3天，致力達成醫療、政府和鄉親三贏局面。

健保署北區業務組視察曹麗玲表示，出院轉銜服務對病患相當重要，苗栗縣衛生局細心規畫並提供周全服務，讓需要持續接受在宅安養、醫療追蹤或長期照護的鄉親，能得到優質照顧，也提升生活品質，尤其進入高齡化社會，這項服務與鄉親更息息相關，苗栗衛生局與相關單位的用心，整體績效堪為其他縣市標竿。

發表會中，苗栗縣長徐耀昌感謝蔡美菊、洪秀琴等輔導委員戮力協助，新竹國泰醫院、長庚紀念醫院也分享研究分析成果和心得，徐耀昌在會場還透過手機視訊與頭屋衛生所主任楊昌吉連線，現場觀察頭屋衛生所提供鄉內一名高齡阿婆的居家醫療情況。

苗栗縣衛生局也呼籲住院病患和家屬，在出院前主動向院方詢問「是否有出院準備服務？」、「能不能協助連結長照2.0？」，如有相關問題可向醫政科037-558301或苗栗長照中心專線1966反映。

苗栗縣衛生局今天上午舉辦「出院準備及後續轉銜」服務計畫的成果發表，會中並頒獎表揚...
苗栗縣衛生局今天上午舉辦「出院準備及後續轉銜」服務計畫的成果發表，會中並頒獎表揚桃竹竹苗4縣市衛生局及參與計畫的18家醫院。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣衛生局今天上午舉辦「出院準備及後續轉銜」服務計畫的成果發表，會中並頒獎表揚...
苗栗縣衛生局今天上午舉辦「出院準備及後續轉銜」服務計畫的成果發表，會中並頒獎表揚桃竹竹苗4縣市衛生局及參與計畫的18家醫院。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣衛生局今天上午舉辦「出院準備及後續轉銜」服務計畫的成果發表，會中並頒獎表揚...
苗栗縣衛生局今天上午舉辦「出院準備及後續轉銜」服務計畫的成果發表，會中並頒獎表揚桃竹竹苗4縣市衛生局及參與計畫的18家醫院。記者胡蓬生／攝影
分享

衛生局苗栗縣衛生所

延伸閱讀

超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭...

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋...

「寒士吃飽30」苗栗僅募到3成 徐耀昌認捐2...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

交大歲末光雕 巨大方框重現造夢過程

2019-12-20 14:27

綠燈籠引發聯想 苗市公所：五行燈籠無關選舉

2019-12-20 12:52

竹市明年有線電視收視費凍漲 裝機費再降500元

2019-12-20 12:19

老公遞補入議會「變同事」 議員老婆笑：我們也同床

2019-12-20 11:10

苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

2019-12-20 09:10

捷運綠線延伸大溪 全線高架

2019-12-19 23:41

竹縣首座公立殯儀館落成1年後 昨天啟用

2019-12-19 22:50

桃園原民族語認證 明年起獎勵不分原漢

2019-12-19 22:49

苗栗「花卉造型小便斗」在日本爆紅 網友怕爆：不敢灌溉

2019-12-19 19:54

桃園原民族語認證獎勵加碼 明年擴大全市民適用

2019-12-19 17:50

維護文化資產優良 桃園大溪國小日式宿舍、蘭室獲獎

2019-12-19 16:57

宣傳中央政策顧農民 鄭文燦：農民職災保險月僅繳7.5元

2019-12-19 16:50

九讚頭車站活化 未來將有藝文活動、市集

2019-12-19 15:50

重大外傷照護評鑑過關 大千成苗栗首家重度急救醫院

2019-12-19 15:50

新竹市眷村文化節 周日東大飛行公園登場

2019-12-19 15:31

竹市香山濕地生態公園動工 明年可散步賞蟹遛小孩

2019-12-19 14:33

改善竹科周邊交通 科管局補助4億拓寬科環路

2019-12-19 14:32

台72線伸縮縫換裝暫停 等草莓季結束後復工

2019-12-19 14:23

校園公益贈傘 家長會長協會散播愛心傘亮校園

2019-12-19 14:10

桃園藝文園區辦萬人游泳嗎？網友PO照引熱議...

2019-12-19 12:39
看更多

熱門文章

苗栗「花卉造型小便斗」在日本爆紅 網友怕爆：不敢灌溉

2019-12-19 19:54

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

2019-12-20 10:39

南迴公路台東段新線將通車 屏東段拓寬還要再等10年

2019-12-19 18:22

高雄港邊真有摩天輪！JETS嘉年華40項遊戲設施來了

2019-12-20 07:34

捷運綠線延伸大溪 全線高架

2019-12-19 23:41

抒解金門航線缺口 縣府找百麗航運加開台金線

2019-12-19 19:46

苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

2019-12-20 09:10

梨山花蓮飯店結盟拚觀光 破盤一晚3300飽覽山脈風光

2019-12-19 19:20

「捷運到彰化」觸礁誰搞軌？縣、市互指責任在對方

2019-12-20 16:07

頭城鎮長被羈押停職 宜蘭縣府派參議呂莉莉代理

2019-12-20 10:30

影／彰化火車站 人車常一團亂 公所元旦前整頓動線

2019-12-19 20:41

行經台南山區注意！ 玉井再增設固定測速照相機

2019-12-20 10:21

台南工策會遭爆要20名員工遞辭呈 黃偉哲：非市府本意

2019-12-20 11:23

老公遞補入議會「變同事」 議員老婆笑：我們也同床

2019-12-20 11:10

2020台灣燈會未開幕 副燈區燈組竟慘遭破壞

2019-12-19 19:22

和平島西班牙教堂遺跡考古 挖出15具遺駭有的像在祈禱

2019-12-20 16:01

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 耶誕夜封閉3天

2019-12-20 15:46

嘉市推「旅行玩嘉」APP 歲末還有8元促銷活動

2019-12-19 23:06

霧峰林家私塾蓉鏡齋 九二一災後今重建完成

2019-12-19 18:37

影／先睹為快！彰化月影燈季冬至登場 八卦山亮起來

2019-12-20 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top