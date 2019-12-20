桃竹苗病患出院準備及轉銜成果發表 盼創三贏

苗栗縣衛生局今天上午舉辦「出院準備及後續轉銜」服務計畫的成果發表，會中並頒獎表揚桃竹竹苗4縣市衛生局及參與計畫的18家醫院；這項計畫結合醫療院所、衛生所及長照中心等單位，讓病患從入院就可得到適切的篩選評估及規畫，出院能及時獲得所需服務，讓病人和家屬獲得完整及持續的照護。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，苗栗106年起選擇優先推動「提升出院準備服務計畫」，結合縣內的醫療院所、鄉鎮市衛生所及長期照護管理中心，為病患規畫出院準備服務及後續轉銜照護網絡，聘專家到各醫院輔導，建立適切的高危險篩選評估機制，讓有後續照護需求的病患，在住院時就先做好出院後的資源整備。

她指出，在輔導委員及醫院攜手努力下，縣內輔導醫院家數從一開始的12家，已逐年增加至目前的18家，出院準備服務收案涵蓋率由106年平均11.60％逐年攀升至今年的14.45％，總收案人數106年為881人，今年到11月已達1847人，且平均轉銜服務時間僅2.3天，致力達成醫療、政府和鄉親三贏局面。

健保署北區業務組視察曹麗玲表示，出院轉銜服務對病患相當重要，苗栗縣衛生局細心規畫並提供周全服務，讓需要持續接受在宅安養、醫療追蹤或長期照護的鄉親，能得到優質照顧，也提升生活品質，尤其進入高齡化社會，這項服務與鄉親更息息相關，苗栗衛生局與相關單位的用心，整體績效堪為其他縣市標竿。

發表會中，苗栗縣長徐耀昌感謝蔡美菊、洪秀琴等輔導委員戮力協助，新竹國泰醫院、長庚紀念醫院也分享研究分析成果和心得，徐耀昌在會場還透過手機視訊與頭屋衛生所主任楊昌吉連線，現場觀察頭屋衛生所提供鄉內一名高齡阿婆的居家醫療情況。