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寶山鄉推廣柑桔、茶花 1月4日展售活動登場

2019-12-20 15:57聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉公所為了推廣茶花及柑橘，將在明年1月4日在深井村深井三路茶花園區舉辦「寶山鄉109年茶花暨客家農特產品柑橘展售」活動，邀請民眾賞茶花、嚐柑橘，暢遊寶山。

寶山鄉公所今天在縣府大廳為展售活動舉辦記者會，寶山鄉農會也進行寶山椪柑評鑑，評鑑分果形外觀、果肉質地、口感回甘、糖度等4項，此次糖度最高14.3度，特等獎由果農劉瑞漢奪下。

寶山鄉長邱坤桶表示，寶山鄉是茶花與柑橘的故鄉，生產柑橘種類多達十多種，且寶山鄉茶花班生產技術全國有名，茶花品種有500多種，活動當天有「茶花大會考」，讓民眾透過填寫考券，了解茶花照顧方式，還能兌換1株茶花苗，限量1000株。

寶山農會總幹事陳信良說，寶山鄉種植柑橘面積約200多公頃，種植環境多為山坡地，栽種的柑橘香濃而甜，包含萊姆、柳丁、美人柑、阿婆柑、肚臍柑、帝王柑、茂谷柑、珍珠柑等10多種，其中椪柑約80公頃。另外，他也分享挑選椪柑的秘訣，要挑選皮薄、比重較重且表皮有光澤為佳。

農業處長邱世昌指出，柑橘產出時序分別為椪柑、茂谷柑、桶柑等，是過年送禮自用兩相宜好選擇。新竹縣柑橘種植面積約4200公頃，每年產量約4萬多公噸，今年雖有低溫等小災害，但總產量仍提高，品質優良，今天所評鑑的椪柑平均糖度也都達12、13度以上。

活動當天因鄰近農曆新年，為讓來訪遊客討個吉利，特別安排「新年橘利刮刮卡」，還有「茶花密境闖關卡」兌換神秘小禮物、「柑橘寶寶鑰匙圈DIY」、「柑桔茶花趣味競賽」等活動，舞台區則有「魔幻泡泡秀」、「經典演唱」等表演，歡迎大小朋友一起參加。

新竹縣寶山鄉公所為了推廣茶花及柑橘，將在明年1月4日在深井村深井三路茶花園區舉辦...
新竹縣寶山鄉公所為了推廣茶花及柑橘，將在明年1月4日在深井村深井三路茶花園區舉辦「寶山鄉109年茶花暨客家農特產品柑橘展售」活動。記者陳斯穎／攝影
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寶山鄉農會也進行寶山椪柑評鑑，評鑑分果形外觀、果肉質地、口感回甘、糖度等4項，此...
寶山鄉農會也進行寶山椪柑評鑑，評鑑分果形外觀、果肉質地、口感回甘、糖度等4項，此次糖度最高14.3度，特等獎由果農劉瑞漢奪下。記者陳斯穎／攝影
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為了推廣茶花及柑橘，新竹縣寶山鄉公所今天在縣府大廳為明年1月4日的展售活動舉辦記...
為了推廣茶花及柑橘，新竹縣寶山鄉公所今天在縣府大廳為明年1月4日的展售活動舉辦記者會。記者陳斯穎／攝影
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