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竹市明年有線電視收視費凍漲 裝機費再降500元

2019-12-20 12:19聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市明年的有線電視基本頻道收視費經有線電視費率審議委員會決議凍漲，主機裝機費調降500元，單一分機裝機費調降200元，若與主機同時安裝為300元，與主機不同時安裝為600元。

市府指出，新竹振道有線電視股份有限公司原提報每月每戶基本頻道收視費調漲10元，委員會為市民把關，決議維持今年收費標準，民眾仍有200元、510元、530元及550元的分組付費選擇。

另外，訂閱510元以上組別，仍享有實質優惠折扣，包含季繳每月優惠5元、半年繳每月優惠10元、年繳每月優惠20元，訂戶每月收視費最低只要490元，也是非六都縣市實施長繳優惠中最低價。

委員會考量移入人口和年輕族群比例高，有線電視訂戶數逐年下降，為增加民眾安裝有線電視誘因，決議調降主機裝機費和單一分機裝機費，現行主機裝機費每台1500元、單一分機裝機費為500元(與主機同時安裝)或800元(與主機不同時安裝)。

明年調降後，主機裝機費每台為1000元、單一分機裝機費為300元(與主機同時安裝)或600元(與主機不同時安裝)，並維持安裝第2台電視免收單一分機裝機費及數位機上盒保證金。復機費連動調整為1000元、室內移機費降為300元、室外移機費則為600元。

為照顧低收入戶收視權益，新竹振道有線電視明年維持對市府社會處登記有案的第1款及第2款低收入戶，免收基本頻道收視費用、第3款低收入戶及設立有案的社福團體，提供基本頻道收視費用半價，落實社會企業責任。

市府行政處指出，新竹市有線廣播電視費率審議委員會由消費者保護、傳播、財經、會計、法律、工程等類專家學者組成，督促新竹振道有線電視增進服務品質，為市民權益把關，委員會各項決議將於核定後正式公告。

新竹市明年的有線電視基本頻道收視費經有線電視費率審議委員會決議凍漲，主機裝機費調...
新竹市明年的有線電視基本頻道收視費經有線電視費率審議委員會決議凍漲，主機裝機費調降500元。記者黃瑞典／攝影
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