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老公遞補入議會「變同事」 議員老婆笑：我們也同床

2019-12-20 11:10聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市山地原住民區議員蘇志強因陳榮基被判當選無效以「落選頭」之姿遞補，今天早上10點在議會宣誓就職，蘇志強妻子王仙蓮為平地原住民區議員，成為市議會首對夫妻檔，現場道賀聲不斷，王仙蓮笑說，2人從台北工專學生時代就結識，過去在縣府也同事過，所以現在變同事也不稀奇，還不忘原住民幽默本色笑說「然後我們有同床過」，眾人聽了大笑。

不過蘇志強此次選舉也因涉賄選被起訴，桃園地檢署昨天已依法向桃園地院提起當選無效之訴，民事當選無效官司恐在一年內結束，蘇志強可能會被判當選無效確定，將面臨解職，無法做滿任期，蘇志強對此簡短表示，既然走到司法會努力面對，他當然會捍衛自己的清白。

蘇志強因陳榮基賄選被判當選無效，中選會公告由落選頭蘇志強遞補，今天由議長邱奕勝主持宣誓就職典禮，桃園地方法院庭長張益銘則擔任監誓人，市長鄭文燦也到場，代表中選會頒發當選證書給蘇志強，祝福他時隔一年又回到議會為民喉舌，蘇志強在原鄉的鄉親也遠從復興、大溪地區到市議會觀禮，現場熱鬧滾滾，議會無黨團結聯盟成員謝美英也獻花祝賀。

曾任桃園市第一屆議員的蘇志強本屆競選連任落選，時隔近一年重返議會，蘇說，他不會辜負選民對他期望，這次就任會延續第一屆議員政見，包含推動原鄉的後山加油站、三光大橋等，繼續請市府大力幫忙，至於都會區原民將跟太太一起爭取權利福祉，達到雙贏局面。

首次當選議員的王仙蓮也如願盼到丈夫當同事，她說，兩人分屬山原、平原選區，未來希望各自把關，為原住民權益福利努力爭取，雖是議會夫妻檔，但其實過去就是同學，在縣府時期曾共事當同事十多年，「不覺得同事關係很稀奇」，未來都希望做好為民喉舌工作，談到兩人過往，王說，兩人就讀台北工專時代相識迄今，「然後我們有同床過」，因為是夫妻。

桃園市第二屆議會共63席，就職不到1年陸續有異動，話題不斷，無黨籍觀音區市議員歐炳辰因貪汙案定讞被解職，今年9月份由民進黨籍郭蔡美英遞補，由於她兒子郭裕信為市府經發局長，桃市府會出現首對母子檔，如今蘇志強也遞補和妻子王仙蓮當同事，也傳為佳話。

蘇志強、王仙蓮2人過去曾在縣府時期原民單位共事，5年前第一屆市議員選舉，2人雙雙參選山地原住民、平地原住民市議員，當時王仙蓮以400多票之差飲恨，但丈夫順利當選，本屆市議員選舉，兩人繼續分別參選山地、平地原住民市議員，未料局勢「妻上夫下」反由王仙蓮當選，蘇志強則落選，但蘇志強時隔近一年今天遞補宣誓，夫妻確定變同事。

桃園市山地原住民區議員蘇志強今天宣誓就職，眾多鄉親特別來議會觀禮祝賀。記者張裕珍...
桃園市山地原住民區議員蘇志強今天宣誓就職，眾多鄉親特別來議會觀禮祝賀。記者張裕珍／攝影
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桃園市山地原住民區議員蘇志強（右）遞補今天宣誓就職，和同為市議員的妻子王仙蓮（左...
桃園市山地原住民區議員蘇志強（右）遞補今天宣誓就職，和同為市議員的妻子王仙蓮（左）變同事。記者張裕珍／攝影
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桃園市山地原住民區議員蘇志強今天宣誓就職，市長鄭文燦代表發放當選證書。記者張裕珍...
桃園市山地原住民區議員蘇志強今天宣誓就職，市長鄭文燦代表發放當選證書。記者張裕珍／攝影
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桃園市山地原住民區議員蘇志強因陳榮基被判當選無效以「落選頭」之姿遞補，今天早上1...
桃園市山地原住民區議員蘇志強因陳榮基被判當選無效以「落選頭」之姿遞補，今天早上10點在議會宣誓就職。記者張裕珍／攝影
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桃園市山地原住民區議員蘇志強因陳榮基被判當選無效以「落選頭」之姿遞補，今天早上1...
桃園市山地原住民區議員蘇志強因陳榮基被判當選無效以「落選頭」之姿遞補，今天早上10點在議會宣誓就職。記者張裕珍／攝影
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桃園市山地原住民區議員蘇志強（右）遞補今天宣誓就職，和同為市議員的妻子王仙蓮（左...
桃園市山地原住民區議員蘇志強（右）遞補今天宣誓就職，和同為市議員的妻子王仙蓮（左）變同事。記者張裕珍／攝影
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