親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文能源政策遭國際打耳光 王明鉅：根本謀財害命

出門滑倒骨折苦等救護車 她躺冰冷街道整整6小時亡

苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

2019-12-20 09:10聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣109年重新規定地價暨公告土地現值，經苗栗縣地價及標準地價評議委員會會議評定通過，苗栗縣公告土地現值平均微漲0.52％，公告地價微漲0.8％，將在109年1月1日公告。苗栗縣繁榮路線價區段最高區段，仍是頭份市中正路上，和平路與民族路區段的商業區，公告土地現值1坪40萬6千元，地王仍由頭份市中正路與民族路轉角的食品行蟬聯多年。

苗栗縣地政處指出，109年重新規定地價暨公告土地現值，公告地價微漲0.8％，苗栗縣的地價稅額一年初估增加1700多萬元稅收。

苗栗縣最高區段地價仍是頭份市第140號地價區段，地屬和平段，在頭份市中正路上，和平路與民族路間的商業區，公告土地現值，每平方公尺12萬3千元，換算1坪40萬6千元；公告地價每平方公尺4萬2千元。苗栗縣最低區段地價泰安鄉加利段全段，位在雪霸國家公園區範圍內，公告現值為每平方公尺88元；公告地價為每平方公尺22元。

地政處表示，109年度地價調查的買賣實例蒐集期間從107年9月2日至108年9月1日止，苗栗縣不動產實價登錄買賣案件，整體交易量與前期相較減少，成交價格穩定微漲。

地政處分析，交易較熱絡區域，苗栗市以生活機能便利學區周邊及縣府特區、苗栗火車站後站周邊等區域；頭份市以鄰近運動公園的商業區及尚順廣場周邊新建住宅大樓等區域；竹南鎮集中在竹南科學園區區段徵收區（大同段）、竹南火車站東站、龍山路及海口等地的周邊區域。

地政處分析，竹南大同段因受台積電封測廠的設設廠時程逐漸明朗，且其為國際大廠具指標效應，可望磁吸中下游廠商進駐，帶動就業人口，後勢發展可期；農地部分，因受農地政策限縮農舍興建申請資格管制及整體景氣影響，交易量相對減少，價格持平。

地政處指出，苗栗縣109年度公告土地現值及公告地價的調整，考量整體經濟發展、地方財政及民眾稅賦負擔及稅賦公平等因素，以地價區段間的地價均衡性及與實價登錄交易價額差異較大地區作檢討並適度調整，經苗栗縣地價及標準地價評議委員會審議綜合評估通盤考量後，本縣公告土地現值及公告地價平均微幅調漲。評議後苗栗縣109年公告土地現值占一般正常交易價格成數90.89％。

地政處指出，109年公告地價及公告土地現值評議案，苗栗縣18鄉鎮市原畫設5907個地價區段，經年度作業檢討調整6001個地價區段，增加94個地價區段，經依法公告確定後，作為當年度土地移轉及設定典權，申報土地移轉現值參考；並作為主管機關審核土地移轉現值依據，公告地價是作為申報地價的參考及課徵地價稅依據。

苗栗縣繁榮路線價區段最高區段，仍是頭份市中正路上，和平路與民族路區段的商業區，公...
苗栗縣繁榮路線價區段最高區段，仍是頭份市中正路上，和平路與民族路區段的商業區，公告土地現值，1坪40萬6千元，地王仍由頭份市中正路與民族路轉角食品行蟬聯多年。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣繁榮路線價區段最高區段，仍是頭份市中正路上，和平路與民族路區段的商業區，公...
苗栗縣繁榮路線價區段最高區段，仍是頭份市中正路上，和平路與民族路區段的商業區，公告土地現值，1坪40萬6千元，地王仍由頭份市中正路與民族路轉角食品行蟬聯多年。記者劉星君／攝影
分享

苗栗縣

延伸閱讀

109年台南土地現值 最高每坪104.8萬、...

超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

11連霸！板橋板信大樓每坪235萬元穩坐新北...

北市公告地價明年漲1.34% 101蟬聯地王

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

捷運綠線延伸大溪 全線高架

2019-12-19 23:41

竹縣首座公立殯儀館落成1年後 昨天啟用

2019-12-19 22:50

桃園原民族語認證 明年起獎勵不分原漢

2019-12-19 22:49

苗栗「花卉造型小便斗」在日本爆紅 網友怕爆：不敢灌溉

2019-12-19 19:54

桃園原民族語認證獎勵加碼 明年擴大全市民適用

2019-12-19 17:50

維護文化資產優良 桃園大溪國小日式宿舍、蘭室獲獎

2019-12-19 16:57

宣傳中央政策顧農民 鄭文燦：農民職災保險月僅繳7.5元

2019-12-19 16:50

九讚頭車站活化 未來將有藝文活動、市集

2019-12-19 15:50

重大外傷照護評鑑過關 大千成苗栗首家重度急救醫院

2019-12-19 15:50

新竹市眷村文化節 周日東大飛行公園登場

2019-12-19 15:31

竹市香山濕地生態公園動工 明年可散步賞蟹遛小孩

2019-12-19 14:33

改善竹科周邊交通 科管局補助4億拓寬科環路

2019-12-19 14:32

台72線伸縮縫換裝暫停 等草莓季結束後復工

2019-12-19 14:23

校園公益贈傘 家長會長協會散播愛心傘亮校園

2019-12-19 14:10

桃園藝文園區辦萬人游泳嗎？網友PO照引熱議...

2019-12-19 12:39

苗栗與台中跨縣市協商 台61線房裡交流道改善計畫

2019-12-19 09:34

超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

2019-12-19 08:47
看更多

熱門文章

苗栗「花卉造型小便斗」在日本爆紅 網友怕爆：不敢灌溉

2019-12-19 19:54

南迴公路台東段新線將通車 屏東段拓寬還要再等10年

2019-12-19 18:22

桃園藝文園區辦萬人游泳嗎？網友PO照引熱議...

2019-12-19 12:39

影／掃地機器人離家出走 民眾PO文協尋終於平安返家

2019-12-19 17:09

季節限定秘境！南投茅埔坑壯麗溪谷藏身荒廢公路

2019-12-19 12:28

改善竹科周邊交通 科管局補助4億拓寬科環路

2019-12-19 14:32

溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理師

2019-12-19 16:52

阿塱壹古道創上億商機 旭海人卻有「吃鍋邊肉」慨嘆

2019-12-19 11:55

影／田間冒出的最高耶誕樹 在宜蘭三星誕生了

2019-12-19 11:01

民進黨嘉縣黨部主委林沐惠辭職 大林鎮代張伊芊代理

2019-12-19 16:09

高雄港邊真有摩天輪！JETS嘉年華40項遊戲設施來了

2019-12-20 07:34

抒解金門航線缺口 縣府找百麗航運加開台金線

2019-12-19 19:46

重大外傷照護評鑑過關 大千成苗栗首家重度急救醫院

2019-12-19 15:50

台72線伸縮縫換裝暫停 等草莓季結束後復工

2019-12-19 14:23

竹市香山濕地生態公園動工 明年可散步賞蟹遛小孩

2019-12-19 14:33

3D夜光彩繪「時光森林」 點亮興大頂橋仔新公地

2019-12-19 15:21

報乎你知！12月21日台南市耶誕跨年活動將交管

2019-12-19 17:32

捷運綠線延伸大溪 全線高架

2019-12-19 23:41

捷運綠線延伸大溪 讓大溪公共運輸更便利完整

2019-12-19 17:03

蘇花改通車在即 客運轉運站預計明年8、9月完工

2019-12-19 16:49

基隆新任教育處長林祝里布達 林右昌：中央地方經驗豐

2019-12-19 16:52

影／羅東有跨年嗎？女鎮長給答案：就在夜市旁！

2019-12-19 12:42

梨山花蓮飯店結盟拚觀光 破盤一晚3300飽覽山脈風光

2019-12-19 19:20

影／彰化火車站 人車常一團亂 公所元旦前整頓動線

2019-12-19 20:41

連任就職5周年民調 林右昌滿意度逼近八成再創新高

2019-12-19 17:31

冬至祭祖前的大禮 陳玉珍幫陽翟陳氏要回管制區祖墳

2019-12-19 17:13

台東縣6千餘公頃山坡土地解編 助於地方發展

2019-12-19 16:34

2020台灣燈會未開幕 副燈區燈組竟慘遭破壞

2019-12-19 19:22

霧峰林家私塾蓉鏡齋 九二一災後今重建完成

2019-12-19 18:37

台南應大藝術學院前院長張龍雲過世 捐贈珍藏書籍樂譜

2019-12-19 17:51

嘉市推「旅行玩嘉」APP 歲末還有8元促銷活動

2019-12-19 23:06

基隆上班族街頭快閃 連8年為街友送暖

2019-12-19 15:46

澎湖林投公園涼亭坍塌 國防研究院2學員受傷

2019-12-19 20:13

冬至遊台南山上暖心 600份「明德黃金雞湯」免費送

2019-12-19 13:03

綠批韓辦21日動員外縣市韓粉 潘恒旭：綠才是政治動員

2019-12-19 20:40

板橋文化路公車專用道啟用疑慮 交通局長釋疑

2019-12-19 16:01

已逝父親是共同作者 他完成「新化的老行業與老店家」

2019-12-19 16:26

苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

2019-12-20 09:10

北市選情升溫 韓國瑜12月至少3場造勢

2019-12-19 19:21

山后鎮海宮即將完工 陳滄江前往關心村民超感激

2019-12-19 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top