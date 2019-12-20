苗栗縣公告地價微漲0.8％ 地王頭份市蟬聯

苗栗縣109年重新規定地價暨公告土地現值，經苗栗縣地價及標準地價評議委員會會議評定通過，苗栗縣公告土地現值平均微漲0.52％，公告地價微漲0.8％，將在109年1月1日公告。苗栗縣繁榮路線價區段最高區段，仍是頭份市中正路上，和平路與民族路區段的商業區，公告土地現值1坪40萬6千元，地王仍由頭份市中正路與民族路轉角的食品行蟬聯多年。

苗栗縣地政處指出，109年重新規定地價暨公告土地現值，公告地價微漲0.8％，苗栗縣的地價稅額一年初估增加1700多萬元稅收。

苗栗縣最高區段地價仍是頭份市第140號地價區段，地屬和平段，在頭份市中正路上，和平路與民族路間的商業區，公告土地現值，每平方公尺12萬3千元，換算1坪40萬6千元；公告地價每平方公尺4萬2千元。苗栗縣最低區段地價泰安鄉加利段全段，位在雪霸國家公園區範圍內，公告現值為每平方公尺88元；公告地價為每平方公尺22元。

地政處表示，109年度地價調查的買賣實例蒐集期間從107年9月2日至108年9月1日止，苗栗縣不動產實價登錄買賣案件，整體交易量與前期相較減少，成交價格穩定微漲。

地政處分析，交易較熱絡區域，苗栗市以生活機能便利學區周邊及縣府特區、苗栗火車站後站周邊等區域；頭份市以鄰近運動公園的商業區及尚順廣場周邊新建住宅大樓等區域；竹南鎮集中在竹南科學園區區段徵收區（大同段）、竹南火車站東站、龍山路及海口等地的周邊區域。

地政處分析，竹南大同段因受台積電封測廠的設設廠時程逐漸明朗，且其為國際大廠具指標效應，可望磁吸中下游廠商進駐，帶動就業人口，後勢發展可期；農地部分，因受農地政策限縮農舍興建申請資格管制及整體景氣影響，交易量相對減少，價格持平。

地政處指出，苗栗縣109年度公告土地現值及公告地價的調整，考量整體經濟發展、地方財政及民眾稅賦負擔及稅賦公平等因素，以地價區段間的地價均衡性及與實價登錄交易價額差異較大地區作檢討並適度調整，經苗栗縣地價及標準地價評議委員會審議綜合評估通盤考量後，本縣公告土地現值及公告地價平均微幅調漲。評議後苗栗縣109年公告土地現值占一般正常交易價格成數90.89％。