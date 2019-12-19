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桃園原民族語認證獎勵加碼 明年擴大全市民適用

2019-12-19 17:50聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市政府針對原住民族語認證發放獎勵金，本只限於學生，社會人士難以受惠，引起民代關注，市府原住民族行政局從善如流，最近完成訂定「桃園市政府鼓勵民眾參加原住民族語言能力認證獎勵要點」草案，只要設籍滿4個月以上市民通過原住民族語認證即可獲發2千元以上不等獎勵，市府試算一年約花450萬元，可帶動市民投入族語學習，預計明年初實行。

市議員簡志偉先前曾在議會質詢並提案關注此事，獲得市府正面回應，他在臉書報喜分享這項好消息，不僅感謝原民局的積極效率，也認為擴大獎勵符合今年剛修正的原住民族教育法調整重點，但他認為美中不足的是，應比照桃市客語認證，政府機關員工應可記功嘉獎。

桃園市原住民人口7萬多人，市府近年鼓勵原住民學生考取原住民族語言能力認證測驗，祭出獎勵實施計畫，近3年來補助學生約2700人，共發出近1千萬元獎金，簡志偉等原民議員認為，應將一般民眾納入獎勵對象，獲得市長鄭文燦正面回應，原民局近期訂定相關要點。

市府原民局指出，新要點方案擴大全體市民適用，獎勵初級2千元、中級3千元、中高級4千元、高級5千元、優級5千元，目前已將草案送至法制局，預計明年1月底公告實施，由於族語認證合格證明書將於3月發放，等於去年考取認證並通過者，今年就可領到獎勵金。

因應獎勵人數增加，市府原民局也略微調降獎勵金，原民局指出，原本初級2千元不變，中級6千元調為3千元，因中高級難度高，實際通過人數不多，主要考取初級、中級落在4百人左右，估計新要點通過後，一年將花450萬元左右，仍在原本發放獎勵金的預算規模之內。

至於是否提供公務機關員工通過族語認證記功敘獎，原民局認為，依據語言發展法第25條訂定原住民族專責機關構單位公務人員修習原住民族語言實施要點，本就規定公務人員若未取得族語認證，每年應修習原住民族語言，本就受法規規範，因此評估不再另行記功敘獎。

簡志偉說，桃市府最新的獎勵辦法對象不限原漢，是全國首創，他給予高度肯定，尤其原住民族語言傳承出現斷層，尤其五到七年級生過去求學階段未被鼓勵學習族語，他自己也僅會基本族語，現在跟4歲的孩子一起學要考初級認證，「原住民族更需要被搶救」，也認為獎勵辦法「重點不是錢，而是一份肯定」，更能激勵族人學習。

桃園市政府原住民族行政局從善如流，最近完成訂定「桃園市政府鼓勵民眾參加原住民族語...
桃園市政府原住民族行政局從善如流，最近完成訂定「桃園市政府鼓勵民眾參加原住民族語言能力認證獎勵要點」草案，只要設籍滿4個月以上市民通過原住民族語認證即可獲發2千元以上不等獎勵，市議員簡志偉（右）感謝局長林日龍協助。圖／市議員簡志偉提供
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原住民語言

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