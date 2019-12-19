捷運綠線延伸大溪 讓大溪公共運輸更便利完整

桃園市長鄭文燦今天到大溪區埔頂公園天幕籃球場，出席捷運綠線延伸大溪地方說明會。鄭文燦表示，大溪地有4大交通建設，捷運綠線延伸大溪、國道3號接台66線快速道路、大漢溪防汛道路、國道3號增設大鶯豐德交流道；其中國道3號銜接台66線快速道路總經費約50 億，市府分擔部分經費，預定今年12月30日動工。

桃園捷運計畫分期發展，第一階段為捷運機場線、綠線、棕線、三鶯線延伸八德、綠線延伸中壢，及鐵路地下化的「三心六線」路網，皆陸續施工及準備中；第二階段則是捷運路線延伸大溪等6條路線規劃捷運綠線延伸大溪規劃，由捷運綠線G01八德站向南延伸至大溪埔頂轉運站，路線長約4.33公里，總經費約119.25億元，沿線將設置3個車站，目前已完成可行性研究報告書，預定於明年提報交通部審查，期望於110年核定可行性研究，讓大溪公共運輸更加完善，解決大溪聯外交通問題。

鄭文燦指出，桃園人口即將突破225萬人，對捷運建設有其需求性，捷運建設需要預算及長遠的規畫，更需要魄力與眼光，以及市民朋友的支持。

目前市府規劃捷運綠線延伸大溪採用全線高架化，沿線在埔頂路與新光路口附近設置GA-1站、仁善國小附近設置GA-2站、埔頂轉運站設置GA-3站，共計3個車站，相信捷運綠線延伸大溪的設計，可提供觀光客與往來通勤族更便利的選擇，具有十足的效益。埔頂轉運站也預留2公頃，未來可推動接駁巴士，減緩大溪觀光區的交通負擔。

鄭市長表示，關於捷運綠線，總經費約982億元，主系統皆已動工，GC01標工程進行中，明年會完成約1590個基樁，地下段工程也在施作中。

此外，捷運綠線G01站八德站預留銜接機制，未來可銜接中壢線與大溪線，完成共站的效益。捷運綠線延伸中壢線已經納入前瞻計畫，並由交通部核定可行性研究報告，將再陳報行政院核定，預計後續2年

進行綜合規劃；捷運棕線則在進行綜合規劃，而捷運三鶯線延伸八德可行性研究也已定案，桃園捷運路網正逐步完成。

鄭市長提及，目前大溪地區有4大交通建設，分別為捷運綠線延伸大溪、國道3號銜接台66線快速道路、大嵙崁水與綠休閒園區計畫中的大漢溪防汛道路、國道3號增設大鶯豐德交流道等4大計畫，市府會逐

一完成。

其中國道3號銜接台66線快速道路總經費約50億元，市府分擔部分經費，預定於今年12月30日動工。此外，台66線快速道路橋下空間，會藉由活化讓地方居民使用。

關於大嵙崁水與綠休閒園區計畫，總經費約27億元，已經由行政院全數核定，規劃築堤防護、防汛道路及聚落環境改善，擬新增1條15米的防汛道路，遷移6座電塔，而防汛道路旁更規劃自行車道，並在水

防道路的規劃下，可產生約228公頃的浮覆新生地。

大漢溪旁中庄調整池土丘範圍，預定於明年上半年動工防汛道路與中庄運動公園，完成後可持續推動桃園國際風箏節、電動越野車等活動。同時，市府擬興建中庄景觀吊橋，連結中庄調整池與山豬湖生態親水園區，提升中庄地區的發展性。

國道3號增設大鶯豐德交流道，考量豐德路地勢較高，因此市府協調國防部軍方用地，並採用雙苜蓿葉型方案設置交流道，解決往來交流道間道路高低差問題。鄭文燦表示，目前可行性研究已於今年10 月通過，總經費近55億元，完成後可望解決車輛壅塞問題。