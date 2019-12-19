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維護文化資產優良 桃園大溪國小日式宿舍、蘭室獲獎

2019-12-19 16:57聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園今年由歷史建築「大溪國小日式宿舍」（壹號館）、「大溪蘭室」獲得古蹟歷史建築紀...
桃園今年由歷史建築「大溪國小日式宿舍」（壹號館）、「大溪蘭室」獲得古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑獎勵。圖／桃園市文化局提供
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為延續文化資產生命、落實管理維護工作，文化部制定《古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑獎勵要點》，桃園今年由歷史建築「大溪國小日式宿舍」（壹號館）、「大溪蘭室」獲此殊榮。

大溪國小日式宿舍是1920年代興建的日式高架平房建築，曾為大溪國小校長宿舍，宿舍門口高掛「溪光縫紉補習班」，該處於民國96年登錄為歷史建築，桃市文化局接管後，成為大溪木藝生態博物館第一棟修繕開放的空間，也因此被稱為「壹號館」。

大溪木藝生態博物館保留「壹號館」的木造日式外觀，並以「木藝」為展覽主軸，戶外有以「新玉清木器」設計的大溪老街牌樓造型長木椅，室內則有「協大木器」打造新的木桌椅，再搭配生動影音導覽，訴說著大溪古往今來的歷史文化。

大溪蘭室則是在民國104年透過一群有志保存老房子的民眾，因緣際會買下蘭室的其中2間（11、13號），該蘭室為清末秀才呂鷹揚與其子，日治時期著名膠彩畫家呂鐵州的故居，這群民眾隨後成立蘭室文創股份有限公司，而13號建物於104年11月19日正式公告為桃市歷史建築。

文化局表示，透過此次評鑑，除可以更加認識桃市的「大溪國小日式宿舍」（壹號館）、「大溪蘭室」2處歷史建築外，為配合評鑑結果，文化部將從108年12月18日起至109年11月30日止，在文化部文化資產園區藝文展覽館A棟展出入選的19處古蹟歷史建築個案，包括日常保養、定期維修及經營管理努力投入的過程與經營成果。

桃園今年由歷史建築「大溪國小日式宿舍」（壹號館）、「大溪蘭室」獲得古蹟歷史建築紀...
桃園今年由歷史建築「大溪國小日式宿舍」（壹號館）、「大溪蘭室」獲得古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑獎勵。圖／桃園市文化局提供
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歷史建築宿舍文化部

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