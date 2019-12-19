宣傳中央政策顧農民 鄭文燦：農民職災保險月僅繳7.5元

桃園市八德區農會農民活動中心今整修竣工，市長鄭文燦表示，除整修外還編列2千5百萬給各農會信用部更換存摺、提款卡，更宣布明年將在八德設置米食文化館、舉辦埤塘文化節。記者陳夢茹／攝影 分享 facebook

桃園八德區農會農民活動中心今日舉行整修竣工啟用暨在地農特產品行銷推廣及農事小組會議活動，市長鄭文燦表示，除了活動中心裡內外重新換裝，他還編列2千5百萬給各農會信用部更換存摺、提款卡，提升金融服務效能，另提及總統蔡英文上任強力推動農作物保險與職災保險，此外，鄭文燦還宣布明年將在八德設置米食文化館、舉辦埤塘文化節。

桃園市長鄭文燦表示，八德區農會自民國7年創立「八塊厝信用組合」開始，一路與在地農民共同打拚，記錄著八德的成長與改變，去年適逢八德區農會創會100周年，市府決定補助經費讓農會進行樓層內部及外牆整修，總工程斥資約1275萬元，今日竣工啟用，將大幅改善民眾洽公及農會同仁工作環境。

截至108年11月底，八德區農會存款總金額有67億5160萬元、放款總金額約38億6463萬元、每年約有3000萬元盈餘，鄭說，八德區農會是其他農會值得學習的借鏡，鄭還提及，市府積極推動農業相關政策，編列2500萬元預算，補助本市各農會信用部更換存摺、提款卡，更宣布若各農會換卡率達8成以上，將給予專案獎勵。

鄭表示，總統蔡英文上任後也強力推動職災保險與農作物保險，107年11月份開辦的農民職業災害保險，政府補助一半後，每位農民一年僅需自行負擔90元，平均一個月負擔7.5元，即可享有醫療、意外、身障等四大保障；農產保險部份，「富邦產物農業設施颱風洪水保險」、「水稻保險」，市府補助保險費用40%，讓農民更有保障。