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九讚頭車站活化 未來將有藝文活動、市集

2019-12-19 15:50聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

活化後的車站規劃有策展空間與小農市集等，提供在地居民休閒活動的公共空間，也讓清大...
活化後的車站規劃有策展空間與小農市集等，提供在地居民休閒活動的公共空間，也讓清大學生有社會實踐的場域。圖／清華大學區域創新中心提供
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新竹縣橫山鄉公所向鐵路局承租九讚頭車站站房，委託清華大學區域創新中心進行活化計畫，推動地方創生，今天舉辦工作站揭牌儀式，未來站內將變成藝術園地，引進文化、教育，期望能創造小規模社區經濟，為地方灌注活力。

九讚頭車站為內灣支線沿路車站之一，10年來乎處於荒廢狀態，今年起由清華大學區域創新中心進行九讚頭車站活化計畫，盤點九讚頭社區的文化及環境資源，推動地方創生，與居民、返鄉青年合作，發展以九讚頭為中心的文化、商業新服務體驗。

橫山鄉長張志弘感謝清大團隊整理環境，期望透過活化計畫，利用地方閒置空間，發展相關產業，使車站成為社區公共空間、居民與旅客交流場域。

清華大學區域創新中心主任林福仁教授表示，透過九讚頭車站空間活化，也能累積在地青年能量，並帶動社區經濟活力，進而連結到橫山鄉的在地資源，如大山背博物館的新創服務等，並引導旅客認識在地自然、農業資源，走入台三線探索自然、人文及產業價值。

活化後的車站規畫有策展空間與小農市集等，最快年底就會開始擺攤，並希望採用誠實市集的方式，除了讓在地居民多一個休閒活動的公共空間，也讓清大服科所、人社所、藝設系、音樂系等學生有社會實踐的場域，能與在地居民直接互動。

新竹縣橫山鄉公所向鐵路局承租九讚頭車站站房，委託清華大學區域創新中心進行活化計畫...
新竹縣橫山鄉公所向鐵路局承租九讚頭車站站房，委託清華大學區域創新中心進行活化計畫，推動地方創生。圖／新竹縣政府提供
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清華大學清大

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