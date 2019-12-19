重大外傷照護評鑑過關 大千成苗栗首家重度急救醫院

苗栗市大千綜合醫院6項緊急醫療服務能力都獲評鑑通過「重度級」，成為全縣第一家重度級責任急救醫院。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

苗栗市大千綜合醫院爭取成為縣內第一家「重度級責任急救醫院」，必須的6項醫療服務，去年底共有5項通過重度級評鑑，唯一獲「中度級」的重大外傷病患照護項目，最近也獲評鑑通過「重度級」；縣衛生局表示，國內僅極少數縣市迄今沒有重度責任急救醫院，大千醫院6項緊急醫療服務章節都通過後，率先成為縣內第一家重度急救責任醫院，對鄉親緊急醫療需求是一大喜訊。

大千綜合醫院通過6項重度級緊急醫療服務評鑑，成為縣第一家重度級責任急救醫院，23日上午將在衛生福利部長陳時中到院訪視時對外公布。

苗栗縣過去一直沒有醫學中心或急重症醫院，縣民罹患重大傷病往往得遠赴或轉院至外縣市大型醫院或醫學中心，多年來一直是苗栗鄉親心中的痛，加上遠雄健康園區計畫案「胎死腹中」，讓縣民期盼更為殷切。

苗栗縣衛生局指出，重度級責任急救醫院必須的6項醫療服務章節包括急診醫療品質、急性腦中風病患、急性冠心病病患、高危險妊娠孕婦及新生兒、加護病房照護、重大外傷病患照護等項能力，這些章節全數通過重度級評鑑，依緊急醫療能力分級才能歸類為重度級責任急救醫院。

衛生局長張蕊仙表示，縣內6家急救責任醫院包括苗栗市大千醫院、頭份市為恭醫院、部立苗栗醫院、苑裡李綜合及通霄光田醫院、大湖大順醫院，過去有4家為中度級、2家為一般級；大千醫院通過6項評鑑後，成為縣內首家重度級責任急救醫院。

她指出，除了大千醫院，為恭、苗栗醫院也都積極提升醫療服務及能力，並主動申請評鑑，今年為恭、苗栗醫院除重大外傷病患照護項目，其他5項也都已通過重度級評鑑，致力提供鄉親更佳醫療照護品質。