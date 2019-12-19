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新竹市眷村文化節 周日東大飛行公園登場

2019-12-19 15:31聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

2019新竹市眷村文化節22日在東大飛行公園登場，以「眷村裡的青春～述說眷村的青...
2019新竹市眷村文化節22日在東大飛行公園登場，以「眷村裡的青春～述說眷村的青春故事」為主題，可以偶見穿梭著當年打扮的青春男女，還有復刻當年的舞蹈、首次登場的新竹榮民雕像行動劇等。圖／文化局提供
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2019新竹眷村文化節22日在東大飛行公園登場，以「眷村裡的青春～述說眷村的青春故事」為主題，可以偶見穿梭著當年打扮的青春男女，還有復刻當年的舞蹈、首次登場的新竹榮民雕像行動劇，及深入探究的眷味達人講堂、傳承與創新並存的眷村風味市集，與一場記錄新竹眷村笑與淚的特展。

文化局表示，新竹市擁有豐富的眷村聚落生活風貌，高比例的眷村人口是城市的共同記憶，今年眷村文化節以「眷村裡的青春故事」為主軸，號召竹籬笆內外的老少朋友來懷舊，吸引一般年輕族群對眷村文化產生動機與興趣，包括「眷村事青春秀」、「新竹眷村青春的笑與淚特展」、「眷味達人講堂」、「眷村風味市集」等，並提供特色眷村美味料理供民眾品嚐。

其中，「眷村事青春秀」以舞會歡樂與眷村裡感人情事的初登場，因為軍事地位關係，與美國西方公司合作的黑蝙蝠中隊於民國42年落定在新竹，新竹眷村曾經是最早、最洋化有耶誕舞會的舉辦地，並邀請揚名國際的Naught Swing舞團以歡樂、復刻年代感的開場舞，帶領大家回到了懷舊時光；新竹在地「好玩的劇團」，將首次以眷村、榮民為核心軸線的行動劇，透過「雕像藝術」演出，留住新竹的青春過往。

「新竹眷村青春的笑與淚特展」從新竹空軍俱樂部舞會回憶起，彷彿回到17、8歲共舞著一首華爾滋；談到眷村影像的紀錄與保存，青春的印記歷歷在目。而眷村生活中獨特的飲食文化是眷村文化相當重要的一環，活動中也安排「眷味達人講堂」說食物、作食物，深談如何將家鄉味現代化，變成新竹著名的眷味伴手禮行銷全台；也規劃「眷村風味市集」在地眷味傳承、創新眷味揚善，新竹在地的眷味傳承。活動詳情可至官網http://www.hcccb.gov.tw 查詢，或請洽1999市民服務專線，或撥打03-5338442(專線) 查詢。

眷村新竹榮民

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