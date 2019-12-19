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校園公益贈傘 家長會長協會散播愛心傘亮校園

2019-12-19 14:10聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，今天舉行「散播愛心．傘亮...
桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，今天舉行「散播愛心．傘亮校園」捐贈儀式。記者張弘昌／攝影
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桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，今天在平鎮區公所舉行「散播愛心．傘亮校園」捐贈儀式，今年共籌得40萬元，共製作3000支校園愛心雨傘，贈與24所學校，受惠學生預計達3萬5000人。

桃園市市長鄭文燦出席「散播愛心．傘亮校園」捐贈儀式，市長致詞表示，桃園市高中小學家長會長協會在106年首次舉辦「散播愛心傘亮校園」公益校園贈傘活動、107年舉辦「有愛無礙．善播校園」活動，捐贈電腦設備給身障特教班及資源班，均獲各界好評。

今年家長會長協會再次舉辦「散播愛心．傘亮校園」公益校園贈傘活動，由「新光合成纖維股份有限公司」再度慷慨資助30萬元，平鎮分會另募資10萬元，共計40萬元，總共製作3000支校園愛心雨傘，將贈與24所學校，受惠學生預計達3萬5000人，讓更多學生感受到愛心。

鄭文燦市長表示，學校需要社區的支持，也需要教師及家長的共識，更需要教育主管機關的支援。市府將努力讓學校「資源多一點、壓力少一點」、「夢想大一點、負擔少一點」，讓校長及學校團隊做得更好，也讓桃園的教育不斷進步。

桃園市高中小學家長會長協會平鎮區分會總會長張家琪表示，希望能將此項有意義的愛心活動推廣到桃園市各區，進而引發更多單位關注與響應，進而願意挹注更多資源在學生關懷方面，達到拋磚引玉的效果。

捐贈愛心傘儀式，包括立法委員呂玉玲、蔣絜安、市議員楊家俍、劉仁照、平鎮區長鄭詩鈿、桃園市高中小學家長會長協會理事長王妃麗、平鎮區分會總會長張家琪、新光合成公司總經理羅時銓等，均一同出席活動。

桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，今天舉行「散播愛心．傘亮...
桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，今天舉行「散播愛心．傘亮校園」捐贈儀式。記者張弘昌／攝影
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桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，籌得40萬元，製作300...
桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，籌得40萬元，製作3000支校園愛心雨傘贈與24所學校，受惠學生預計達3萬5000人。記者張弘昌／攝影
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桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，籌得40萬元，製作300...
桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，籌得40萬元，製作3000支校園愛心雨傘贈與24所學校，受惠學生預計達3萬5000人。記者張弘昌／攝影
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桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會聯合在地企業新光合纖，今天舉行「散播愛心．傘亮校園」捐贈儀式。記者張弘昌／攝影
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