苗栗與台中跨縣市協商 台61線房裡交流道改善計畫

台61線大甲一交流道（里程134公里）到通霄一交流道（121公里）長達14公里區間，僅設置3處南出北入匝道，台中以南民眾北上返鄉，若錯過大甲一出口後，必須往前到通霄一匝道匯出行駛平面道路返回，來回多繞行16公里。全案經可行性評估，在現有房裡匝道南側新增南入北出匝道，可與既有房裡北入南出匝道行程完整交流道，也銜接周邊縣道，由於最佳方案，要新增匝道的位置在台中大甲，涉及跨縣市與用地費分攤，苗栗縣府昨率業務主管到台中市協商，達成跨區域共識，該計畫嘉惠兩縣市居民交通需求，兩縣市政府決議提請交通部公路總局專案全額支應所需用地費6千萬元。

苗栗縣政府辦理「台61線房裡交流道改善（新增南入北出匝道）」計畫用地取得事宜，由於跨縣市行政程序與用地費分攤，縣府昨下午率領工務處長古明弘、地政處副處長梁煜誠與相關業務主管和台中市政府副秘書長陳如昌及交通局主管共同研商，取得跨區域整合共識。

工務處指出，民眾反映台61線開通以來在大甲一交流道(里程134公里)至通霄一交流道(121公里)14公里區間，僅設置3處南出北入匝道，導致大甲及苑裡邊境鄉親從台中以南北上返鄉，若錯過大甲一出口後，必須續行至通霄一匝道匯出行駛平面道路返回，來回就多繞行16公里。

全案經立法委員陳超明多次向中央爭取，終獲公路總局補助苗栗縣政府辦理可行性研究，經顧問公司研究最佳方案在現有房裡匝道南側新增南入北出匝道，不僅可與既有房裡北入南出匝道形成完整交流道，也可同時銜接縣道140線及串接台1線、國道3號與台61線提供便利交通轉換通道。

全案在地方說明會獲多數民眾支持，台中市府也對此方案表示原則支持。苗栗縣府工務處指出，最佳方案在台中市大甲區，屬跨縣市，考量增設本匝道受惠範圍涵蓋苗栗與台中，交通部公路總局建請苗栗縣與台中市協商用地費分擔，倘獲交通部公路總局審議通過，後續再依中央相關法規辦理用地取得相關程序。