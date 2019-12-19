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超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

2019-12-19 08:47聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣政府今年1月啟用縣內首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風設計，貝殼造型、八爪章魚溜滑梯，吸引逾10萬人次造訪；第2座親子公園設在竹南鎮的獅山運動公園以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，今年9月動工，預計明年農曆過年前試體驗；第3座親子公園，縣府水利處選定落腳在苑裡，國立苑里高中旁公園用地。

苗栗縣長徐耀昌上任後打造共融特色公園，位在苗栗縣議會旁大受好評「貓裏喵親子公園」，成為親子假日超夯公園，外地遊客都慕名而來。縣長徐耀昌請水利處在中港溪和海線地區尋覓適合地點，中港溪選竹南鎮獅山運動公園今年9月已經動工。海線地區，第三座親子公園選定在苑裡鎮，地點在國立苑裡高中旁，育才街和慈和街路口，三座親子公園，讓南北均衡，山海線平衡。

第2座竹南頭份親子公園今年9月動土，希望能在農曆春節前讓民眾試體驗，以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，綜合頭份的山、竹南的林雙核心地景，主要遊戲設施火炎山地景溜滑梯，有全台唯一約2層樓高過山洞磨石子溜滑梯，搭配多條4公尺高山丘溜滑梯和蜘蛛網狀攀爬網。規畫適合幼童共融鞦韆、瓢蟲綠丘溜滑梯、旋轉飛輪，造型可愛蘑菇廁所、蜂巢洗腳池。

苗栗縣政府今年1月啟用縣內首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風設計，貝殼造型...
苗栗縣政府今年1月啟用縣內首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風設計，貝殼造型、八爪章魚溜滑梯，吸引逾10萬人次造訪。記者劉星君／攝影
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苗栗縣第3座親子公園，選定落腳在苑裡，國立苑里高中旁的公園用地。圖／議員陳品安提...
苗栗縣第3座親子公園，選定落腳在苑裡，國立苑里高中旁的公園用地。圖／議員陳品安提供
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苗栗縣政府今年1月啟用縣內首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風設計，貝殼造型...
苗栗縣政府今年1月啟用縣內首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風設計，貝殼造型、八爪章魚溜滑梯，吸引逾10萬人次造訪。圖／報系資料照
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苗栗縣第3座親子公園，選定落腳在苑裡，國立苑里高中旁的公園用地。圖／議員陳品安提...
苗栗縣第3座親子公園，選定落腳在苑裡，國立苑里高中旁的公園用地。圖／議員陳品安提供
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苗栗縣第3座親子公園，選定落腳在苑裡，國立苑里高中旁的公園用地。圖／議員陳品安提...
苗栗縣第3座親子公園，選定落腳在苑裡，國立苑里高中旁的公園用地。圖／議員陳品安提供
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親子溜滑梯苗栗縣徐耀昌

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