超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

苗栗縣政府今年1月啟用縣內首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風設計，貝殼造型、八爪章魚溜滑梯，吸引逾10萬人次造訪；第2座親子公園設在竹南鎮的獅山運動公園以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，今年9月動工，預計明年農曆過年前試體驗；第3座親子公園，縣府水利處選定落腳在苑裡，國立苑里高中旁公園用地。

苗栗縣長徐耀昌上任後打造共融特色公園，位在苗栗縣議會旁大受好評「貓裏喵親子公園」，成為親子假日超夯公園，外地遊客都慕名而來。縣長徐耀昌請水利處在中港溪和海線地區尋覓適合地點，中港溪選竹南鎮獅山運動公園今年9月已經動工。海線地區，第三座親子公園選定在苑裡鎮，地點在國立苑裡高中旁，育才街和慈和街路口，三座親子公園，讓南北均衡，山海線平衡。