親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／「鮮少國家願景」 一場沒有政見的總統政見會

宣示只做一任！ 宋楚瑜：未來4年獨立統一都不可能

耶誕禮物想要什麼？ 小安盼有頂安全帽送給奶奶

2019-12-18 21:40聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

GIS業成集團旗下業成基金會，今年度與苗栗偏鄉教會課輔班合作，牧師提到偏鄉孩童生活刺激有限，與孩子們討論未來職業憧憬，業成基金會今招待學童們手作耶誕甜點，參訪科學園區，豐富生活經驗，基金會贈送給學童們不一樣的耶誕禮物。

 來自單親、隔代教養的小學三年級小安想要一頂新的安全帽，因為小安平時由奶奶接送上下學，業成基金會同仁獲悉後，主動了解小安家庭狀況，貼心替奶奶與小安各添購一頂全新安全帽，祖孫倆騎車時，安全更有保障。

小學五年級小飛，起初想要全聯禮券添購家電，經了解發現早熟的小飛提出耶誕禮物是為了家人，基金會進一步向老師詢問後，確認小飛家的需求，贈送全新電風扇。

業成基金會連結在地社福資源，今邀請苗栗家扶中心培植工作技能3年的家長擔任烘焙講師，讓家長們展現成果，將翻轉生命經驗的努力傳承給孩子們，也成為孩子們最佳的學習楷模。

製作甜點除有趣，更需要孩童們的細心與耐心，烤箱出爐後才能享受香噴噴糕點，今天邀請孩童們製作餅乾，送給認領自己禮物的叔叔阿姨們，孩童們接下任務用心製作，帶著感恩的心意包裝著小禮物來到企業。

 孩童們親自從員工手中接過精心挑選禮物，也將製作耶誕甜點回贈給叔叔阿姨，雖然甜點外觀不夠精緻，但承載著滿滿感謝。業成基金會指出，禮物本身的價值有限，禮物傳達的祝福是無價。

學童們手作耶誕甜點，回贈給送他們耶誕禮物的叔叔阿姨們。圖／業成基金會提供
學童們手作耶誕甜點，回贈給送他們耶誕禮物的叔叔阿姨們。圖／業成基金會提供
分享
GIS業成集團旗下業成基金會，今年與苗栗偏鄉教會課輔班合作，牧師提到偏鄉孩童生活...
GIS業成集團旗下業成基金會，今年與苗栗偏鄉教會課輔班合作，牧師提到偏鄉孩童生活刺激有限，與孩子們討論未來職業憧憬，業成基金會今招待學童們手作耶誕甜點，參訪科學園區，豐富生活經驗，基金會贈送給學童們不一樣的耶誕禮物。圖／業成基金會提供
分享
GIS業成集團旗下業成基金會，今年與苗栗偏鄉教會課輔班合作，牧師提到偏鄉孩童生活...
GIS業成集團旗下業成基金會，今年與苗栗偏鄉教會課輔班合作，牧師提到偏鄉孩童生活刺激有限，與孩子們討論未來職業憧憬，業成基金會今招待學童們手作耶誕甜點，參訪科學園區，豐富生活經驗，基金會贈送給學童們不一樣的耶誕禮物。圖／業成基金會提供
分享
學童們手作耶誕甜點，回贈給送他們耶誕禮物的叔叔阿姨們。圖／業成基金會提供
學童們手作耶誕甜點，回贈給送他們耶誕禮物的叔叔阿姨們。圖／業成基金會提供
分享
GIS業成集團旗下業成基金會，今年與苗栗偏鄉教會課輔班合作，牧師田南芝（左）贈送...
GIS業成集團旗下業成基金會，今年與苗栗偏鄉教會課輔班合作，牧師田南芝（左）贈送感謝狀給業成基金會執行長陳伯綸（右）。圖／業成基金會提供
分享

甜點偏鄉家扶中心

延伸閱讀

許金川獲吳尊賢愛心獎 獎金捐給恩師

晶心科被RISC-V基金會晉升 成為白金會員

田尾樂耶誕 周六花車遊行

馬英九基金會董事會擴編 新聘林麗蟬、黃奎博任...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／被兒批炒地皮、棄家庭 陳根德：他誤交損友

2019-12-18 18:09

桃園捷運路網草案出爐 三角蛛型路網涵蓋12條路線

2019-12-18 18:39

桃園計程車價20日起調整 起程降5元、3公里內省5元

2019-12-18 16:55

道路挖不停？道路管線挖掘違規苗栗縣今年裁罰26件

2019-12-18 20:53

影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭籌

2019-12-18 19:39

影／新竹縣國民黨部反網軍霸凌 號召：尋找楊蕙如們！

2019-12-18 16:40

竹縣冬季膨風茶比賽 北埔茶農黃美琴奪特等獎

2019-12-18 15:27

曾玟學指議員預算書未拆、26年沒刪預算 藍黨團議員砲火連連

2019-12-18 14:31

新竹動物園開幕限定 彩繪接駁車推出4路線疏運

2019-12-18 12:31

竹縣投入3300萬 解偏遠原鄉地區「飲憂」

2019-12-17 23:54

桃市國中小學班班有冷氣 規畫3年變6年

2019-12-17 23:46

卓蘭高中推自主學習 鏡頭記錄故鄉 學校為她開展

2019-12-17 23:38

八大行業影響治安 竹市停止新設

2019-12-17 22:29

影／「我為相聲狂」最終場苗栗21日登場

2019-12-17 22:27

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

2019-12-17 19:42

影／行動醫療車X光機設備數位化提升 巡迴檢驗不再卡卡

2019-12-17 18:35

選前限定！時力高鈺婷、邱顯智開廣播節目談政治幕後

2019-12-17 18:10

影／朱立倫桃園輔選6立委 比喻大選像棒球到了8、9局

2019-12-17 17:33

受訪影片遭剪剩「挺蔡英文」 陳根德：保留法律追訴權

2019-12-17 17:03

苗栗964份年菜只募到251份 華山基金會籲請支持

2019-12-17 16:47

阿兜仔遊大溪 大溪老街提供英語步行導覽

2019-12-17 17:50
看更多

熱門文章

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

桃園捷運路網草案出爐 三角蛛型路網涵蓋12條路線

2019-12-18 18:39

就職周年侯友宜道歉 因耶誕城做太好

2019-12-18 11:56

侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報交通部

2019-12-18 12:13

刈包吉愛心宴完結篇！初一前3天席開500桌

2019-12-18 15:27

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

2019-12-18 07:42

「花卉之鄉」彰化田尾提前慶耶誕 12月21日美麗花車大遊行

2019-12-18 07:43

影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客視角大不同

2019-12-18 16:59

新竹動物園開幕限定 彩繪接駁車推出4路線疏運

2019-12-18 12:31

新北公車專用道 侯友宜：有第1條就可能有第2、3條

2019-12-18 11:18

淡蘭古道人潮不斷 導覽員、服務據點將進駐北路

2019-12-18 15:16

民眾火！金門金城鎮長率民眾到議會陳情 要求撤議政大樓案

2019-12-18 13:25

明年元旦三仙台迎曙光 東管處徵20對夫妻送住宿及大餐

2019-12-18 17:53

穿越環狀線連接汙水管線 中和明年全面完成接管

2019-12-18 15:26

公園變議政大樓延燒 金門立委候選人紛表態不支持

2019-12-18 07:59

就職滿1周年 侯友宜：我沒選票、連任壓力

2019-12-18 11:37

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

截彎取直縮短近20公里 台9線失最長公路稱號

2019-12-17 23:06

單親媽賣地瓜養3子女愛心湧 兒：不再營養午餐當晚餐

2019-12-18 16:37

楊瓊瓔今晚請辭副市長 洪慈庸︰現在辭是選情告急

2019-12-17 22:43

南迴電氣化 潮州枋寮段周五通車

2019-12-18 00:11

曾玟學指議員預算書未拆、26年沒刪預算 藍黨團議員砲火連連

2019-12-18 14:31

國小不用再被穿越了！540公尺蘇澳南強橋東銜鄉道通車

2019-12-18 13:17

就職周年小內閣換人？ 侯友宜：該調整就調整

2019-12-18 12:25

影／就職周年 盧秀燕：請抬頭看看天空 有變卡好嘸

2019-12-18 12:15

影／被兒批炒地皮、棄家庭 陳根德：他誤交損友

2019-12-18 18:09

注意！板橋中正陸橋20日拆除 中正路道路雙向封閉

2019-12-18 16:40

綠留3人開會…回防不及 中市總預算通過

2019-12-17 23:31

軌道交通頻傳利多 高屏互動緊密

2019-12-18 00:06

絕美龍崎「空山祭」 12月21日揭開山城秘境

2019-12-18 14:28

影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭籌

2019-12-18 19:39

桃園計程車價20日起調整 起程降5元、3公里內省5元

2019-12-18 16:55

盧秀燕就職周年 向市民報告100個創新亮點

2019-12-18 10:24

汙水道接管二次違建 新北要拆

2019-12-17 23:27

新北淡水日本警官宿舍開放 3特色必看

2019-12-17 23:41

就職周年／侯友宜領軍站第一線 鐵腕除五股垃圾山

2019-12-18 00:03

蔡碧仲臉書留言挺蕭美琴：她貼心令人動容

2019-12-18 16:00

新北暫不推YouBike2.0 明年試辦電子圍欄單車

2019-12-18 00:20

新一代高屏生活圈正成形？

2019-12-18 00:04

中角國際衝浪基地落成 燈塔遊客中心兼海巡哨所成亮點

2019-12-18 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top