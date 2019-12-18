耶誕禮物想要什麼？ 小安盼有頂安全帽送給奶奶

GIS業成集團旗下業成基金會，今年度與苗栗偏鄉教會課輔班合作，牧師提到偏鄉孩童生活刺激有限，與孩子們討論未來職業憧憬，業成基金會今招待學童們手作耶誕甜點，參訪科學園區，豐富生活經驗，基金會贈送給學童們不一樣的耶誕禮物。

來自單親、隔代教養的小學三年級小安想要一頂新的安全帽，因為小安平時由奶奶接送上下學，業成基金會同仁獲悉後，主動了解小安家庭狀況，貼心替奶奶與小安各添購一頂全新安全帽，祖孫倆騎車時，安全更有保障。

小學五年級小飛，起初想要全聯禮券添購家電，經了解發現早熟的小飛提出耶誕禮物是為了家人，基金會進一步向老師詢問後，確認小飛家的需求，贈送全新電風扇。

業成基金會連結在地社福資源，今邀請苗栗家扶中心培植工作技能3年的家長擔任烘焙講師，讓家長們展現成果，將翻轉生命經驗的努力傳承給孩子們，也成為孩子們最佳的學習楷模。

製作甜點除有趣，更需要孩童們的細心與耐心，烤箱出爐後才能享受香噴噴糕點，今天邀請孩童們製作餅乾，送給認領自己禮物的叔叔阿姨們，孩童們接下任務用心製作，帶著感恩的心意包裝著小禮物來到企業。