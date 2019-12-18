遠東全家福展售會 台中場年終出清搶購

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冬季已至早晚日夜溫差大，遠東全家福旗下全系列品牌即日起至明年1月5日於台中元大證券向上分行Ｂ1舉辦年終季末出清展售會，現場推出品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，並採取直營模式舉辦，以最優惠的價格回饋給消費者。

遠東全家福內壢廠表示，熱銷商品主推騎士風鋪棉保暖背心，採用防水膠條拉鍊設計，兼具防風功能且好穿搭，獨家搶購價只賣299元；男女無縫貼合輕量羽絨外套，採用無縫線設計，且不易竄絨，優惠活動買一送一搶購價1200元。

男女休閒機能防風保暖外套，有多種款式、顏色可供挑選，全面出清價790元；運動休閒外套展售價780元，運動休閒長褲也680元，男款居家休閒長褲優惠價299元。

零碼羊毛背心優惠價一件790元，兩件合購價1500元；上班族必購的易整燙襯衫展售價一件399元起，男剪接數位鋼印外套超值價980元。

冬季必購商品男女科技輕暖發熱衣，兩件合購價500元；四季皆宜的蜂巢結構男性三角、平口褲獨家優惠任選四件合購價500元，女性舒適棉質彈性盒褲，一盒兩件，任選兩盒只賣238元。

寢飾熱銷商品主打「法國百分百純羊毛冬被」重量2.8kg，優惠價2000元，限量30件；品牌零碼被套全面出清880元，品牌專櫃推出百分百精梳棉雙人兩用被套床包四件組，超值優惠價2000元，舒眠竹炭枕搶購價199元。