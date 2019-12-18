道路挖不停？道路管線挖掘違規苗栗縣今年裁罰26件

苗栗縣去年10月修訂「苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例」，訂定新建道路2年內不得開挖，讀者投訴反映，苗栗市道路終年都在「日常開挖」，批縣府到底有沒有認真執行「路平專案」。縣府工務處指出，苗栗市目前道路開挖，現大多是汙水下水道周邊相關工程；今年有26件、35處管線挖掘因違反苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，縣府裁罰共48萬5600元。

讀者投訴質疑，苗栗縣管線挖掘自治條例明定新建道路2年內不得挖掘，新建房屋起造人應協調各管線單位同時申請與施工，減少道路重複挖掘，但是苗栗地院前終年「日常開挖」。

工務處指出，苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例去年修訂後，送中央核定，新修訂還沒有公告實施，縣府以現行苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例規範，今年開罰26件、共35處，裁罰金額共48萬5600元，其中以路面平整未達標準違規案件最多，高達8件、15處；另外未經申請擅自使用，開罰6件，每件開罰3萬。

工務處指，雖然新修訂的送中央核定尚未公告實施，但仍以現行的條例規範，只要有違反相關事宜，依法開罰；新修訂自治條例，則將裁罰金額提高，擅自挖掘部分，開罰1萬5千元到10萬元，提高到3萬元到10萬元，要等中央核定公告實施後，才會實施新修訂條例。

讀者投訴指出，今年1月到12月以來，除了苗栗地院前終年都在「日常開挖」，往返苗栗時，經過此處看了都「氣炸」。近期發現，苗栗市中正路與民生街口再開挖，另外忠貞路與光復路也在開挖，同時段兩個路段「大肆開挖」批縣府擾民。