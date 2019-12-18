影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭籌

啟用已近半世紀的苗栗縣銅鑼鄉公所行政大樓因老舊且有安全顧慮，將斥資1億多元拆除重建地上5層、地下1層的新大樓，動土典禮上午熱鬧舉行，苗栗縣各鄉鎮市公所爭取前瞻計畫改建老舊辦公廳舍，銅鑼鄉拔得頭籌率先開工動土，預計110年底完工。

因應重建工程，銅鑼鄉公所17日起已遷至新興路78號銅鑼灣會館辦公，電話號碼不變，鄉公所提醒鄉親洽公時，請勿跑錯地方；繼銅鑼鄉之後，包括西湖、三灣、後龍等鄉鎮也將陸續辦理行政大樓拆建計畫。

銅鑼鄉公所拆除重建工程上午在鄉公所前停車場辦理，縣長徐耀昌、鄉長李瑞廷及前鄉長張正秋、葉東維及代表、村長多人到場，下屆立委候選人現任立委陳超明、縣議員羅貴星2人也專程參與，共同焚香祝禱及動鏟，祈求工程順利，儀式後徐耀昌還特別邀集來賓在舊公所前合影，留下歷史鏡頭。

鄉公所簡報指出，新的行政大樓工程由中央、縣府及地方斥資共1億1500萬元進行重建工程，樓地板總面積964.63坪，主體建築設計時尚簡約，融入綠建築概念，可提高節能與管理效益，並納入防災與無障礙設施設計，行政人員和鄉親未來可在安全、健康、舒適環境中服務及洽公，樓內還大型集會空間，迎合地方需求。