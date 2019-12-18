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曾玟學貼文未拆封預算書照 引爆苗縣藍營議員公憤

2019-12-18 19:30中央社 苗栗縣18日電

苗栗縣議會26年未刪縣府預算，時代力量議員曾玟學在臉書貼文議場內一疊未拆封預算書照片，引發熱議；國民黨團議員不滿貿然po網傷害議會整體形象，今天臨時會連番砲轟。

苗栗縣議會10日三讀通過縣府109年度總預算，創26年未刪預算紀錄，時代力量議員曾玟學會後發現某議員桌下放了一整疊各單位預算書，完全未經拆封，拍照後在個人粉專po文「一個比悲傷更悲傷的故事，審完預算還沒拆封的預算書」。

苗栗縣議會席次長期以國民黨團占人數優勢，多年未刪預算以及過去2次縣府提案石虎保育自治條例遭退回，都讓藍營議員飽受罵名。

國民黨團議員在今天臨時會中紛紛發言，質疑曾玟學常利用po文、自製影片，吸引網友對藍營議員「網路霸凌」，多名女議員舉牌「衝突、對立、唱衰 不會讓苗栗更好」、「議會不分藍與綠 共創雙贏大苗栗」，呼籲議員同事間應互相尊重，其中黃芳椿、徐欽鴻等人一度提議將曾送交紀律委員會。

黃芳椿指出，未拆封預算書照片未查明原因就貿然po上網，文中未點名是哪個議員，卻反而造成38席議員都有「不認真嫌疑」，傷害的是議會整體形象；徐功凡說，自己在議會發言曾被截取部分內容斷章取義，製成影片po網，痛批民意代表不應為凸顯自己，藉由網路議題發酵「踩著別人身體往上爬」。

原住民議員黃月娥指出，許多國民黨議員被罵，過去石虎條例未通過時，還有網友罵她「死後到不了彩虹橋」，難道政治立場不同就該被如此攻擊；鄭碧玉也說，民主社會可包容不同聲音，但不是傳遞錯誤訊息。

對於藍營議員連番抨擊，曾玟學表示，未拆封預算書照片並未單獨指涉哪一名議員，回應媒體詢問時，也有說明「因為放在兩個位置中間，不確定是哪個議員的，也有可能是別人放在這裡，也不曉得這位議員是否有第2套預算書」。

曾玟學說，自製影片不可能將質詢2小時全都放上，只能節錄片段，雖有主觀意見，但文末都會附上議會轉播完整連結。他認為，苗栗縣議會在這屆議長鍾東錦上任後開始議事直播、通過石虎保育自治條例、總預算案也逐條表決，「這些都是進步」。

曾玟學表示，身為反對黨，時代力量在苗栗縣議會僅有2席，透過自己的方式，希望刺激縣政府、也讓議會同事知道，年輕朋友在意什麼樣的價值，希望議員們有什麼樣的表現，在這樣的狀況下「大家要仇視我、敵對我，我欣然接受」。

儘管國民黨團砲聲隆隆，但經過鄭碧玉、黃月娥等「媽媽級」女議員呼籲「話講開了，以後大家互相尊重」以及議長鍾東錦緩頰下，送交紀律委員會提案未成立。

苗栗縣長徐耀昌受訪時則強調，希望縣府和議會能夠和諧互動，許多事情可坐下溝通，不見得要逆向操作造成對立，對事情也沒有太大助益。

曾玟學苗栗縣時代力量

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