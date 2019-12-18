桃園捷運路網草案出爐 三角蛛型路網涵蓋12條路線

桃園市政府目前推動第一階段捷運路網「三心六線」計畫，目前因應人口成長提高捷運覆蓋率，今天在市政會議上公布未來桃園捷運系統路網分期的草案規畫，三角蛛型路網規畫12條路線，將分3期推動。圖／桃園市捷運工程局 分享 facebook 桃園人口持續成長，預估民國140年達到300萬人，桃園市政府目前推動第一階段捷運路網「三心六線」計畫，目前因應人口成長提高捷運覆蓋率，今天在市政會議上公布未來桃園捷運系統路網分期的草案規畫，三角蛛型路網規畫12條路線，將分3期推動，市府捷運工程局預計明年上旬到地方辦說明會，再提案至交通部審議，期許明年獲得交通部審議備查。

桃園市政府捷運工程局今天在市政會議上提出「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」及「綠線延伸線大溪辦理情形」專題報告，其中桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫主要以30年為期，目標增加路徑選擇及轉乘站點，將桃園各區涵蓋在未來捷運網中。

另，捷運綠線延伸至大溪線可行性研究已完成期末報告初稿，路線自八德區捷運綠線G01起向南經建德路、八德區非都市土地、埔頂路二段路廊，端點位於大溪區埔頂轉運站，採全線高架，規畫新增3座車站，全長約4.4公里，總工程經費約119.25億元，市府也將此計畫併同桃園市路網計畫提送中央審議爭取核定，預計明年將報告書報送中央審查，爭取110年核定通過，希望可行性通過後2年核定綜合規劃報告書，再以核定後7年完成全線通車為目標。

市府捷工局長陳文德說，捷運路網是依據國土計畫、交通瓶頸、旅運需求、人口密度等進行整體規畫，第一期為捷運機場線、綠線、棕線、三鶯線延伸八德、綠線延伸中壢及鐵路地下化等「三心六線」路網，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達44%、服務131萬人。

之後第二期為桃園青埔、林口龜山、桃園中壢平鎮、棕線延伸市區段、平鎮龍潭線、綠線延伸大溪等6條路線，合計60.2公里，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達60%、服務181萬人；第三期為大園觀音（大園段）、桃園航空城、中壢新屋（中壢段）、桃園蘆竹竹圍、內壢宋屋楊梅（內壢段）、大溪龍潭等合計57.1公里，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達66%、服務200萬人；第四期為大園觀音（觀音段）、中壢新屋（新屋段）、內壢宋屋楊梅（楊梅段）等合計22.4公里，完成後車站800公尺範圍服務人口覆蓋率達70%、服務210萬人，三、四期總計6條路線，未來將於交通部審議核備後視建設經費分期推動。