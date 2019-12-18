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韓國瑜：我來日無多 這兩件事不做對不起下一代

為老兵發聲 宋楚瑜批蔡：年金改革胡亂暴衝

影／被兒批炒地皮、棄家庭 陳根德：他誤交損友

2019-12-18 18:09聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市第一選區立委候選人陳根德的兒子陳冠維，在臉書PO文稱父親炒地皮、包工程，為了政治路放棄陪伴家庭，質疑「這樣的人要選立委？」陳根德今下午開記者會發出5點聲明，表示從政20年沒收過一分黑心錢，承認沒讓家人有完美生活深感抱歉，也說兒子誤交損友，只能給予尊重。

陳冠維在個人臉書PO文以「政客解密」為題，1000多字質疑父親炒地皮、包工程，在白木屋併購案時獨排眾議，花10多億買1間瀕臨破產的蛋糕公司，用上市公司的現金加股票去百分百收購，讓景岳生技賠了多少？最後結束營業拍拍屁股走人，200多個家庭頓失收入。

PO文還說，當一個立法委員，主要的事業投資都掌握在大陸手裡，這樣的立法委員能堅守台灣價值？質疑「這樣的人要選立委？」最後並揭露，家中至愛陪著參與政治20餘載，「她」跟著放棄陪伴家庭，身體出現狀況，竟有人可以繼續以選舉、利益為最優先考量。

陳根德表示，陳冠維已是3個小孩的爸爸，再怎樣都是他兒子，同時受過西方高等教育，他有他個人思想，給予尊重；而自己經營管理的公司，是家IPO上市公司，接受經管會、證期局監管，陳冠維的貼文在2018年就PO在他臉書，同時調查局就已立案調查，若過程有不法他早淪為階下囚。

陳還說，自己白手成家，創業過程沒賺過一分黑心錢，從政20年沒收過非法不正利益，他承認在拚事業與肩負政治責任過程，沒辦法負起讓家人過完美的生活，對家庭深感抱歉；陳還說，兒子誤交損友，有關選舉傳言、臆測都是不實在，痛批政治背後操弄手段令人不齒。

陳根德也發表對陳冠維「愛深責切」回應，並附上陳冠維出席活動和一選區對手立委鄭運鵬比鄰而坐，舉手比讚的照片，內容提及孩子從美國留學返國，自有交友空間，也許2016年他的敗選，讓兒子在同儕間必須以否定態度看待，他深刻反省並接受，還說對家人的虧欠，會用更多政績回報。

陳還說，過去從事工程階段，曾公開說只要有承攬桃園市政府包括各學校任何一件工程，馬上宣布退選，擔任議長至今，也沒有承攬過桃園縣政府一件工程，從政後每次選舉，都要為過去經營工程向社會解釋。

現場有媒體問到，陳冠維發文之後，父子有聯繫過嗎？陳根德略顯不耐說，他要怎麼問我是我家的事，我們家事要你中間來問嗎？並反問記者，你跟你爸爸吵架，人家會不會問，你要跟你爸爸講什麼話？

陳根德發表對陳冠維「愛深責切」回應，競選團隊並附上陳冠維（右）出席活動和一選區對...
陳根德發表對陳冠維「愛深責切」回應，競選團隊並附上陳冠維（右）出席活動和一選區對手立委鄭運鵬（左）比鄰而坐，舉手比讚的照片。圖／陳根德競選團隊提供
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對於兒子PO文控訴，桃園市第一選區立委候選人陳根德（右）今開記者會，表示自己從政...
對於兒子PO文控訴，桃園市第一選區立委候選人陳根德（右）今開記者會，表示自己從政以來沒收過黑心錢，兒子誤交損友，但尊重他的個人思想。記者曾健祐／攝影
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