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影／73國人士聞茶香而來 茶園出書全紀錄「阿公很會做茶」

2019-12-18 17:30聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市怡香茶園「茶香無國界」，30多年口耳相傳，聞香而來高達73國人士，以茶會友做國民外交，84歲園主李欽德最近自費出書「怡香茶園園誌」全紀錄，希望傳承種茶、製茶及茶道，也當傳家寶，要讓子孫知道「阿公很會種茶」。

怡香茶園在苗栗市近郊，李欽德、黃瑩桃夫婦1985年半路出家種茶，3年不斷摸索，從門外漢到行家，夫婦也是比賽常勝軍，1995年李欽德還榮獲得「神農獎」的頭銜，鼎盛時期茶園面積有6分地，不過，因下一代沒有接手，李欽德年紀越來越大，茶園只靠黃瑩桃，茶園面積減少到僅一分多。

李欽德因茶園地理條件，正對面是苗栗古8景的「三台疊翠」，聖稜線及雪山主峰在望，尤其冬天時山頭積雪皚皚，更是美景如畫，30多年來他天天比太陽早起床，紀錄日出時間及位置，成了珍貴的紀錄。

「光陰似箭，歲月如梭，古人不見今時月，今月曾經照古人…」，李欽德在怡香茶園園誌封面如此開場，他說，有感於時間的無常，因此自掏腰包出書，紀錄怡香茶園榮光，茶葉曾賣到俄羅斯，還有73國人士聞香而來，簽名薄厚厚8大本，此外，他種茶、製茶、講茶道，對岸一度還想挖角，園誌有傳承的意義，也是傳家寶，子孫可以引以為傲。

苗栗市「怡香茶園園誌」全紀錄，園主李欽德夫婦希望傳承種茶、製茶及茶道，也當傳家寶...
苗栗市「怡香茶園園誌」全紀錄，園主李欽德夫婦希望傳承種茶、製茶及茶道，也當傳家寶。記者范榮達／攝影
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苗栗市「怡香茶園園誌」全紀錄，園主李欽德夫婦希望傳承種茶、製茶及茶道，也當傳家寶...
苗栗市「怡香茶園園誌」全紀錄，園主李欽德夫婦希望傳承種茶、製茶及茶道，也當傳家寶。記者范榮達／攝影
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苗栗市怡香茶園視野遼闊，天氣條件適合時，可以遠眺聖稜線及雪山主峰。記者范榮達／攝...
苗栗市怡香茶園視野遼闊，天氣條件適合時，可以遠眺聖稜線及雪山主峰。記者范榮達／攝影
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苗栗市怡香茶園30多年來有73國人士聞香而來，簽名簿8大本。記者范榮達／攝影
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