桃園計程車價20日起調整 起程降5元、3公里內省5元

計程車運價調整後，起程價90元比原來降5元。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook 因應基本工資及工時調漲，加上勞基法一例一休規定等因素，桃園市政府交通局表示，自12月20日零時起，調整計程車運價，將日、夜間計程運價起程（1250公尺）從95元調降為90元，但續程跳表從現行250公尺改為200公尺跳5元；延滯計時運價從現行150秒改為80秒跳5元，桃園國際機場排班計程車起程運價維持105元，續程跳表依調整後運價加收15%停留服務費，延滯計時運價由原先150秒改為80秒跳5元，。

交通局長劉慶豐表示，桃園市現行計程車運價自民國103年至今，約6年未調整，考量明年基本工資及工時調漲，勞基法一例一休等人事成本增加因素，交通局邀集專家學者、政府機關代表、消費者團體代表、計程車客運公會、汽車駕駛員工會等單位研商，全案並經桃園市計程車運價審議委員會審議通過。

考量運價調整後，計程車駕駛員必須進行計費表更改作業，因此自今年12月20日零時至明年1月20日零時為新舊運價的緩衝過渡期，在過渡期內尚未完成改表作業的計程車，應依照原收費標準收費，但計程車駕駛人至遲須於109年1月20日零時前完成車輛改表作業，逾期將依照公路法和汽車運輸業管理規則裁處。