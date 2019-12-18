影／新竹縣國民黨部反網軍霸凌 號召：尋找楊蕙如們！

國民黨持續追查「卡神」楊蕙如弊案，新竹縣國民黨部今天下午開記者會，指出民進黨刻意淡化楊蕙如案，且中央部會許多包案都包在一起，這些是否勾結到民進黨政府一些不法的利益，否則單憑一個年紀輕輕的楊蕙如，難道可做這麼多事情？呼籲全國民眾一起來協尋「楊蕙如們」！

竹縣國民黨部今天召開臨時委員會，包含各鄉鎮的黨部委員、議長張鎮榮、副議長王炳漢、青工會長、婦女會會長等多人參與，選前24天再次召開委員會，會議中也頒發正副總統候選人韓國瑜、張善政競選幹部的聘書，懇託輔選幹部再加把力道，並將討論竹東鎮長缺額補選的提名建議方式。

開會前，大家舉牌反網軍霸凌，喊著「拒絕假民調、騙選票」、「反對網路霸凌」、「協尋楊蕙如」。書記長洪文彬表示，全國中央部會很多包案都包在一起，這種霸凌，與民進黨政府的關聯太密切了，要求給一個公道，我們在乎楊蕙如包的工程，是否勾結到民進黨政府一些不法的利益，不然一個年紀輕輕的楊蕙如，有這麼神通廣力做這麼多事情？這些和民進黨政府、蔡英文競選團隊脫離不了干係。

他也呼籲全國民眾，民進黨政府想要不了了之，連開除黨籍都不肯，更可能就此淡化這件事情過去，所以呼籲一起來協尋「楊蕙如們」。

竹縣選委會公告竹東鎮長將於明年2月22日投票，預計將於25日到27日即將辦理登記。洪文彬也說，目前時間很緊迫，今天也開會商討此事，將討論採取什麼方式來輔選。