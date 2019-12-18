竹縣冬季膨風茶比賽 北埔茶農黃美琴奪特等獎

新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽一連3天在北埔鄉農會舉辦，成績今天揭曉，由北埔義春茶園的黃美琴奪下特等獎。特別的是，黃美琴的老公姜金域去年也奪下夏茶的特等獎，夫妻倆是義春茶園第5代茶農，父親姜肇宣高齡85歲仍在種茶，夫妻2人則傳承製茶技術。

黃美琴表示，他們不靠機器，都是以人工方式鏟草、除草，照顧2、3甲的茶園，而奪冠的秘訣，就是對茶樹好一點，就像對待自己的孩子一樣，用有機耕作方式而不用除草劑，去除雜草時要注意不要傷到茶樹，茶樹才會健康、漂亮，當小綠葉蟬來了，就有機會獲得好成績。

姜金域說，種茶是辛苦的事，不像上班是按月領薪水，務農則要一季才有收成有收入，他剛退伍時曾在外面上班幾個月，後來返鄉種茶，一種就是19年，他也謙虛的說，得獎要感謝老天眷顧、評審青睞。黃美琴也說，他們的茶還沒參賽就被已經全數被預訂完了，顧客喝了喜歡，不管是否得獎及價錢就先訂了。

農業處說，為提升得獎比賽茶質感，本年度將比賽茶葉包裝罐改版，以層疊山巒、客家意象紅瓦屋及白色桐花點綴罐身，底色為霧面銀灰色，希望提供消費者全新的感受。