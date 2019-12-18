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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

竹縣冬季膨風茶比賽 北埔茶農黃美琴奪特等獎

2019-12-18 15:27聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽一連3天在北埔鄉農會舉辦，成績今天揭曉，由北埔義春茶園的黃美琴奪下特等獎。特別的是，黃美琴的老公姜金域去年也奪下夏茶的特等獎，夫妻倆是義春茶園第5代茶農，父親姜肇宣高齡85歲仍在種茶，夫妻2人則傳承製茶技術。

黃美琴表示，他們不靠機器，都是以人工方式鏟草、除草，照顧2、3甲的茶園，而奪冠的秘訣，就是對茶樹好一點，就像對待自己的孩子一樣，用有機耕作方式而不用除草劑，去除雜草時要注意不要傷到茶樹，茶樹才會健康、漂亮，當小綠葉蟬來了，就有機會獲得好成績。

姜金域說，種茶是辛苦的事，不像上班是按月領薪水，務農則要一季才有收成有收入，他剛退伍時曾在外面上班幾個月，後來返鄉種茶，一種就是19年，他也謙虛的說，得獎要感謝老天眷顧、評審青睞。黃美琴也說，他們的茶還沒參賽就被已經全數被預訂完了，顧客喝了喜歡，不管是否得獎及價錢就先訂了。

農業處說，為提升得獎比賽茶質感，本年度將比賽茶葉包裝罐改版，以層疊山巒、客家意象紅瓦屋及白色桐花點綴罐身，底色為霧面銀灰色，希望提供消費者全新的感受。

這次比賽共有465點參賽，除特等獎1名外，另取頭等獎16名、貳等獎17名、參等獎25名，優良獎三花17名、二花67名、一花145名。特等獎黃美琴、頭等獎一楊世瑩、頭等二姜禮杞、頭等三大自在空間、頭等三楊隆茶園、頭等五楊隆茶園、頭等六石井茶園、頭等六楊世瑩。

這次比賽共有465點參賽，縣府邀請茶業改良場專家擔任評審，依據外觀、香味、水色等...
這次比賽共有465點參賽，縣府邀請茶業改良場專家擔任評審，依據外觀、香味、水色等項目評分。記者陳斯穎／攝影
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北埔義春茶園的黃美琴（右）奪下冬季東方美人茶優良茶比賽特等獎，老公姜金域（左）去...
北埔義春茶園的黃美琴（右）奪下冬季東方美人茶優良茶比賽特等獎，老公姜金域（左）去年也奪下夏茶的特等獎。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽一連3天在北埔鄉農會舉辦，成績今天揭曉，...
新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽一連3天在北埔鄉農會舉辦，成績今天揭曉，由北埔義春茶園的黃美琴奪下特等獎。記者陳斯穎／攝影
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