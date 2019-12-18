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曾玟學指議員預算書未拆、26年沒刪預算 藍黨團議員砲火連連

2019-12-18 14:31聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議會今開臨時會，會中宣讀完一讀提案，國民黨議員接連砲火針對時代力量議員曾玟學，時代力量議員曾玟學日前在定期會結束，粉絲專頁PO出一張預算書連開封都沒開封照片，引發熱議，其他議員們接連遭鄉親質疑不認真。今天議會臨時會，國民黨團議員們提醒曾玟學，網路發言要尊重，不要影射，提案將曾玟學送交紀律委員會，最後在議長鍾東錦、媽媽級議員們緩頰下，未送紀律委員會。曾玟學說，今天有非常多國民黨籍議員發言「虛心接受」。

苗栗縣議會26年來沒刪苗栗縣政府預算、近日苗栗國影片，苗栗再度成為話題。議會定期會日前結束，時代力量議員曾玟學在粉絲專頁PO出照片「有個議員的預算書，連拆都沒有拆」引發熱議。今臨時會，國民黨團議員們接連針對曾玟學，提醒他，互相尊重，網路PO文前查證。

國民黨議員說，議員為搶新聞版面，在議事堂質詢一定要刀刀見骨？議員的職責很多，不是只有同意刪預算的議員才是有在為民服務。民主社會可以包容不同聲音，但不是傳遞錯誤資訊，政治人物因立場不同就需要被網軍攻擊嗎？國民黨議員說，從上次定期會石虎條例沒通過到這次定期會的苗栗國，預算沒刪，網路罵國民黨都是老屁股。

曾玟學說，過去26年苗栗縣議會沒有刪過預算，議長鍾東錦上任後，有往前跨一步，議會直播、議事錄在7天內議事組將逐字稿打好放在網路，今年通過石虎保育條例，這次審預算不是包裹表決是逐條表決，這些都是進步。

曾玟學說，時代力量在議會只有兩席，透過他們的方式，刺激苗栗縣政府，讓議員同仁知道，年輕選民在意的是什麼樣價值，希望議員應該要有什麼表現，這個樣子情況之下，大家要仇視我、敵對我，我欣然接受。

曾玟學說，「如同廖英利議員說的我不是苗栗人，我是台北人，被黨徵召來苗栗，一開始來的時候沒人覺得我選得上，但為什麼我現在這邊，選民們相信我的理念，相信我進苗栗縣議會，能夠成為他們覺得議員應該要有的樣子，身上託付5030票，頭份、三灣、南庄的人民託付」。

有議員預算書沒有拆封，曾玟學說，媒體問他，他的回答「不曉得這位議員是不是有第二套預算書，放在位子中間，不確定是哪一位議員，也可能是別人放在這裡的」，他是告訴大家在審查預算後，議事堂有一套預算書連拆都沒拆，因為就他的認知，他只有一套預算書，上任後，也跟議事組要過前一屆預算書，那時候預算書數量不足，只能給他一套。他沒有要單獨指涉哪一名議員。

曾玟學說，苗栗縣議會紀律委員會辦法第五條第二點，有議員三人以上提議，七人以上覆議，就要送紀律委員會，剛剛條件已經達到，即使不贊成他們的言論「我也百分之百要捍衛他們在議會提案的權利，尊重大家」。最後多名媽媽級的議員們再度發言，不要送紀律委員會，這邊講開，說完了，相信他會有感受，說一說就好了，議長鍾東錦也緩頰，請曾玟學議員下次發文，稍微詢問一下，就不要提紀律委員會，大家同事一場，還要同事三年多，最後宣告散會。

曾玟學說，好幾名議員前輩生氣的點，來自網友留言，他呼籲網友針對事情討論不要人身或外貌攻擊，這不是促進好的公共品質討論。

苗栗縣議員時代力量曾玟學說，今天有非常多國民黨籍議員對他的發言「虛心接受」。記者...
苗栗縣議員時代力量曾玟學說，今天有非常多國民黨籍議員對他的發言「虛心接受」。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議會定期會日前結束，時代力量議員曾玟學在粉絲專頁PO出照片「有個議員的預算...
苗栗縣議會定期會日前結束，時代力量議員曾玟學在粉絲專頁PO出照片「有個議員的預算書，連拆都沒有拆」引發熱議。今臨時會，國民黨團議員們接連針對曾玟學，提醒他，互相尊重，網路PO文前查證。圖／翻攝苗栗縣議員曾玟學粉絲團
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曾玟學時代力量苗栗縣

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