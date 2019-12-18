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新竹動物園開幕限定 彩繪接駁車推出4路線疏運

2019-12-18 12:31聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市立動物園將於12月28日開幕，目前除了有台鐵彩繪列車，新竹市府在12月28、29日推出開幕限定交通接駁車，讓外地遊客來到新竹動物園，可以各自選擇台鐵、高鐵、Youbike及接駁車組成的「三鐵一接駁」公共運具，其中交通接駁車推出4條路線，分別於新竹火車站、高鐵新竹站、文創館停車場及樹林頭停車場發車，接駁車費用18歲以下及65歲以上、身障人士免費，一般大眾去程上車投幣10元，回程免費。

新竹市長林智堅表示，竹市府備戰動物園開幕推出「三鐵一接駁」公共運具，新竹市致力成為步行城市，因此步行動線也考慮到了，外地遊客可以依循「動物園我來了」、「城隍爺我餓了」兩條地貼路線，只要依循地貼指引方向，就可步行暢遊動物園與舊城區，探索新竹市巷弄美食。

除了開幕限定的4路線接駁車也全車包裝成彩繪接駁車，交通處長倪茂榮表示，Youbike也有開幕限定，民眾在12月28、29日於新竹市內任何一站租借Youbike可享第一小時免費，不只可穿梭動物園，也能來趟鐵馬舊城漫遊。

市府交通處建議市民及外地遊客可搭乘台鐵至新竹火車站後，轉乘接駁車或步行至動物園；竹市Youbike多達12站，可直接騎乘前往；接駁車共4路線，包含從新竹火車站發車的河馬路線、從高鐵新竹站發車的老虎線、從文創館停車場發車的山羌線及從樹林頭站出發的台灣獼猴線。

市府也推出2天1夜旅遊建議，包括「親子放電路線」、「休閒漫遊路線」、「年輕人的小旅行」等，再搭配9大飯店業者的住宿優惠，邀請全國各地民眾12月28到29日來竹市小旅行。便捷的交通和超完整行程攻略，讓大人小孩、年輕老少，都可放心來場放鬆的新竹小旅行，相關活動詳情可至「新竹市 新鮮事」臉書粉絲頁查詢。

新竹市府在12月28、29日推出開幕限定4路線交通接駁車，包含從新竹火車站發車的...
新竹市府在12月28、29日推出開幕限定4路線交通接駁車，包含從新竹火車站發車的河馬路線、從高鐵新竹站發車的老虎線、從文創館停車場發車的山羌線及從樹林頭站出發的台灣獼猴線。記者張雅婷／攝影
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新竹市府在12月28、29日推出開幕限定交通接駁車，讓外地遊客來到新竹動物園，可...
新竹市府在12月28、29日推出開幕限定交通接駁車，讓外地遊客來到新竹動物園，可以各自選擇台鐵、高鐵、Youbike及接駁車組成的「三鐵一接駁」公共運具。記者張雅婷／攝影
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新竹市府在12月28、29日推出開幕限定4路線交通接駁車，包含從新竹火車站發車的...
新竹市府在12月28、29日推出開幕限定4路線交通接駁車，包含從新竹火車站發車的河馬路線、從高鐵新竹站發車的老虎線、從文創館停車場發車的山羌線及從樹林頭站出發的台灣獼猴線。記者張雅婷／攝影
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新竹市府在12月28、29日推出開幕限定交通接駁車，讓外地遊客來到新竹動物園，可...
新竹市府在12月28、29日推出開幕限定交通接駁車，讓外地遊客來到新竹動物園，可以各自選擇台鐵、高鐵、Youbike及接駁車組成的「三鐵一接駁」公共運具。記者張雅婷／攝影
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新竹動物園火車站

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