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影／「我為相聲狂」最終場苗栗21日登場

2019-12-17 22:27聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

2020總統、立委選舉白熱化。苗栗縣文化觀光局、臺北曲藝團合作，將在21日推出「我為相聲狂」透過相聲「黑色武器」幽默特性，狠批社會假鬼假怪亂象，內容除更具爭議逗趣外，盼能淨化人心。

推廣傳統說唱藝術，今邀請在博恩夜夜秀大放毒舌辣唇、80後相聲演員黃逸豪，以及客家電視台月光姐、也是客家相聲創始人謝小玲，演出橫跨相聲及脫口秀「社會病了沒」、「客家俏皮話」。 苗栗縣文化觀光局指出，山城重視傳統中原文化，客家人口比例高七成，近年來欣賞相聲人口不斷提升，縣府除辦理客語歌唱、演講、朗讀活動外，日後更希望能透過說唱藝術，將客家文化及語言傳承、向下延伸扎根。

臺北曲藝團葉怡均團長說，說唱的命運比起戲劇、戲曲一直就是菅芒花，文藝界去年痛失包括余光中、吳兆南、金庸等國寶級大師，有感於此製作「我為相聲狂」，除了在歡樂中向大師致敬外，並培養更多喜愛人口，讓傳統文化得以延續下去。

唯一客語女相聲家謝小玲說，現代社會亂象叢生，有些事無法盡情表達，但可以藉由相聲舞台說給觀眾聽，讓大家更明瞭人生甘苦，藉此傳遞客家語言樂趣、讓娛樂更豐富人文底蘊。

「我為相聲狂」將在12月21日星期六晚上七點半，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂登場，節目共有5段，邀客家一姐謝小玲、冷面帥匠劉士民上演甄嬛、延禧沒我狂的「誰最優秀」，較勁意味保證讓觀眾笑到趴的；霹靂嬌娃吳姵琳、捧逗全才陳慶昇，告訴您如何當神級業務員的「買賣論」；毒舌教主黃逸豪，熱血出賣38年來情場遭拒血淚史「公主病了沒」；評書女神葉怡均、林明、爆笑萌主魏竹嶢聯演哈姆雷特、趙氏孤兒、王佐斷背等王子替父報仇的經典之作「王子復仇記」；音樂諧星洪子晏、快板書生段彥希的「選總統靠俏皮話」等精彩內容。

相關演出資訊請洽02-22345610或上FB「台北曲藝團－專業的相聲說唱」、苗栗縣政府文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/查詢，購票請至兩廳院售票系統。

苗栗縣文化觀光局、臺北曲藝團合作，在本月21日推出「我為相聲狂」透過相聲「黑色武...
苗栗縣文化觀光局、臺北曲藝團合作，在本月21日推出「我為相聲狂」透過相聲「黑色武器」幽默特性，狠批社會假鬼假怪亂象，內容除爭議逗趣外，也能淨化人心。記者劉星君／攝影
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苗栗縣文化觀光局、臺北曲藝團合作，在本月21日推出「我為相聲狂」透過相聲「黑色武...
苗栗縣文化觀光局、臺北曲藝團合作，在本月21日推出「我為相聲狂」透過相聲「黑色武器」幽默特性，狠批社會假鬼假怪亂象，內容除爭議逗趣外，也能淨化人心。記者劉星君／攝影
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苗栗縣語言客語

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