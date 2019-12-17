影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

提高資源回收率，苗栗縣環保局針對縣內資源回收車、各式垃圾清運車汰舊換新，苗栗縣內列管資源回收車車齡降到12年以下，垃圾清運車齡在15年以下，今年度購置清運車輛歷年新高共有45輛。苗栗縣資源回收率從2015年42.9％逐年上升，2018年52.5％，其中又以竹南鎮、苗栗市與銅鑼鄉，三個鄉鎮資源回收率做得最好，三鄉鎮市各有不同作法，不過都是從「源頭控管」，並加強破袋檢查。

苗栗縣環保局指出，竹南鎮推動定點收運垃圾，降低民眾隨意丟棄垃圾未分類；加強垃圾破袋檢查，未分類落實者，開立勸導單、拒收，統計至今年9月竹南鎮開出480張勸導單及告發148次，告發次數占苗栗86.5%，告發可依違反廢棄物清理法開罰1200元到6000元；自製有機培養土辦理資源回收物品兌換活動，計兌換釋出68公噸。

苗栗市推動「循環政策」，定點定時設置廚餘回收桶，回收家戶廚餘，並設置專責人員管理，將廚餘回收製成培養土，讓民眾免費索取，每次開放索取都超夯。另外加強垃圾破袋與拒收，屢勸不聽者逕行告發。

「銅鑼鄉」異軍突起，2017到2018年逐步撤除垃圾子車，加強破袋檢查。2018年成立廢棄家具修繕廠，將民眾丟出還可用的家具，結合社會勞動役做維修，再提供給弱勢家庭使用；成立稽查小組，今年到9月開出448張勸導單；加強外籍勞工資源回收觀念，到火車站、外勞宿舍及店家推廣。

今舉行資源回收車既相關清運機具授車典禮，環保局指出，今年購置45輛各式清運車輛，密壓縮式垃圾車、油電資源問收車、廚餘回收車，今天交付29輛，16輛預計在明年5月授車。

苗栗縣長徐耀昌說，他從2014年12月上任至今，共編列7665萬元購置共計31輛密封壓縮式垃圾車汰換各鄉鎮市公所老舊車輛，並爭取中央補助共計34輛密封壓縮式垃圾車、28輛資源回收車、8輛廚餘回收車，金額高達1.51億元，目前各鄉鎮市垃圾車車齡均在15年以下、資源回收車12年以下，提升清潔隊員安全與工作效率。

徐耀昌說，響應節能減碳，此次購置10輛油電混合動力資源回收車、9輛電動壓縮式垃圾車，其中，電動壓縮式垃圾車可在引擎熄火狀態下操作，降低噪音與減少車輛怠速時廢氣排放，每輛電動壓縮垃圾車每日可減少約44.8kg CO2排放，節能減碳效益達19.5%，壓縮噪音也比傳統垃圾車減少8~10分貝，具備低耗能、低排碳、低噪音功效。