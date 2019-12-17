親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北檢約談張安樂 謝啟大：蔡政府就是最大黑道

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

2019-12-17 19:42聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

提高資源回收率，苗栗縣環保局針對縣內資源回收車、各式垃圾清運車汰舊換新，苗栗縣內列管資源回收車車齡降到12年以下，垃圾清運車齡在15年以下，今年度購置清運車輛歷年新高共有45輛。苗栗縣資源回收率從2015年42.9％逐年上升，2018年52.5％，其中又以竹南鎮、苗栗市與銅鑼鄉，三個鄉鎮資源回收率做得最好，三鄉鎮市各有不同作法，不過都是從「源頭控管」，並加強破袋檢查。

苗栗縣環保局指出，竹南鎮推動定點收運垃圾，降低民眾隨意丟棄垃圾未分類；加強垃圾破袋檢查，未分類落實者，開立勸導單、拒收，統計至今年9月竹南鎮開出480張勸導單及告發148次，告發次數占苗栗86.5%，告發可依違反廢棄物清理法開罰1200元到6000元；自製有機培養土辦理資源回收物品兌換活動，計兌換釋出68公噸。

苗栗市推動「循環政策」，定點定時設置廚餘回收桶，回收家戶廚餘，並設置專責人員管理，將廚餘回收製成培養土，讓民眾免費索取，每次開放索取都超夯。另外加強垃圾破袋與拒收，屢勸不聽者逕行告發。

「銅鑼鄉」異軍突起，2017到2018年逐步撤除垃圾子車，加強破袋檢查。2018年成立廢棄家具修繕廠，將民眾丟出還可用的家具，結合社會勞動役做維修，再提供給弱勢家庭使用；成立稽查小組，今年到9月開出448張勸導單；加強外籍勞工資源回收觀念，到火車站、外勞宿舍及店家推廣。

今舉行資源回收車既相關清運機具授車典禮，環保局指出，今年購置45輛各式清運車輛，密壓縮式垃圾車、油電資源問收車、廚餘回收車，今天交付29輛，16輛預計在明年5月授車。

苗栗縣長徐耀昌說，他從2014年12月上任至今，共編列7665萬元購置共計31輛密封壓縮式垃圾車汰換各鄉鎮市公所老舊車輛，並爭取中央補助共計34輛密封壓縮式垃圾車、28輛資源回收車、8輛廚餘回收車，金額高達1.51億元，目前各鄉鎮市垃圾車車齡均在15年以下、資源回收車12年以下，提升清潔隊員安全與工作效率。

徐耀昌說，響應節能減碳，此次購置10輛油電混合動力資源回收車、9輛電動壓縮式垃圾車，其中，電動壓縮式垃圾車可在引擎熄火狀態下操作，降低噪音與減少車輛怠速時廢氣排放，每輛電動壓縮垃圾車每日可減少約44.8kg CO2排放，節能減碳效益達19.5%，壓縮噪音也比傳統垃圾車減少8~10分貝，具備低耗能、低排碳、低噪音功效。

徐耀昌說，希望鄉鎮市公所運用有限資源，落實垃圾減量、資源回收工作，並提升垃圾清運效率，農曆新年將至 ，期盼公所發揮清運垃圾效能，維護整潔立容，讓鄉親歡度春節。

提高資源回收率，苗栗縣環保局針對縣內資源回收車與各式垃圾車汰舊換新，今年購置45...
提高資源回收率，苗栗縣環保局針對縣內資源回收車與各式垃圾車汰舊換新，今年購置45輛各式清運車輛，今天舉行29輛各式清運車輛的授車典禮給苗栗縣各鄉鎮市。記者劉星君／攝影
分享
提高資源回收率，苗栗縣環保局針對縣內資源回收車與各式垃圾車汰舊換新，今年購置45...
提高資源回收率，苗栗縣環保局針對縣內資源回收車與各式垃圾車汰舊換新，今年購置45輛各式清運車輛，今天舉行29輛各式清運車輛的授車典禮給苗栗縣各鄉鎮市。記者劉星君／攝影
分享
提高資源回收率，苗栗縣環保局針對縣內資源回收車與各式垃圾車汰舊換新，今年購置45...
提高資源回收率，苗栗縣環保局針對縣內資源回收車與各式垃圾車汰舊換新，今年購置45輛各式清運車輛，今天舉行29輛各式清運車輛的授車典禮給苗栗縣各鄉鎮市，縣長徐耀昌（右）與苗栗長邱鎮軍（左）坐在駕駛座上舉行啟用儀式。記者劉星君／攝影
分享

資源回收垃圾車苗栗縣

延伸閱讀

影／行動醫療車X光機設備數位化提升 巡迴檢驗...

年節將近！北市明年春節垃圾清運休息、收運時間...

卜蜂案／上下游勾結濫倒…環保署防弊機制破功

北市候選人搶票／汪志冰追垃圾車 吳怡農推競選...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

選前限定！時力高鈺婷、邱顯智開廣播節目談政治幕後

2019-12-17 18:10

影／朱立倫桃園輔選6立委 比喻大選像棒球到了8、9局

2019-12-17 17:33

受訪影片遭剪剩「挺蔡英文」 陳根德：保留法律追訴權

2019-12-17 17:03

苗栗964份年菜只募到251份 華山基金會籲請支持

2019-12-17 16:47

竹縣首座公立殯儀館啟用 19日舉行剪綵儀式

2019-12-17 15:37

為身障童募餐費 「鐵工畫家」現場推畫義賣

2019-12-17 14:29

八大GG！竹市府即日起停止核准新設立特種行業

2019-12-17 14:07

小確幸！竹市府宣布：低於3萬元臨時人員明年起調薪

2019-12-17 13:14

茄苳里集會所、國小附設幼兒園重整 絕美如美術館

2019-12-17 12:49

精進品質 竹縣明年再辦春茶賽

2019-12-16 23:26

蔬果天災多 竹縣山區改種茶

2019-12-16 23:20

感謝志工媽媽 社區月曆她們做主角

2019-12-16 23:15

苗栗音樂佳餚節 看表演嘗美食

2019-12-16 23:13

桃捷綠線開工 議員：商圈快像死城

2019-12-16 23:11

五福宮古蹟首度水霧救災 神明聖筊參加搶救演練

2019-12-16 18:18

關西公開招考清潔隊員 暖爸應考盼妻小安心度日

2019-12-16 17:55

竹市驚見大量貓屍 動保所解剖後研判非外力致死

2019-12-16 16:52
看更多

熱門文章

「全台最長公路」省道台9線正式退位了！省道台1線取代

2019-12-17 10:22

八大GG！竹市府即日起停止核准新設立特種行業

2019-12-17 14:07

沉睡大白熊在嘉義火車站 網美快來拍照打卡

2019-12-16 22:27

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

影／放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

小確幸！竹市府宣布：低於3萬元臨時人員明年起調薪

2019-12-17 13:14

基隆元旦升旗換地方了 林右昌：一起把海洋廣場擠爆

2019-12-17 12:48

曾批評波特王 高雄市議員黃文益今支持與讚聲

2019-12-16 22:52

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34

當著警察面前毆打運將太囂張 縣府把「私包」違建拆了

2019-12-17 11:14

桃捷綠線開工 議員：商圈快像死城

2019-12-16 23:11

金門議會擬公園蓋議政大樓 民眾發起連署表憤怒

2019-12-17 15:21

淡水重建街添一好拍景點 超美日本高階警官宿舍今開放

2019-12-17 15:03

新北追第五屆火車鐵道馬拉松 明年4月登場

2019-12-17 13:32

阿里山山櫻花開了！楓葉及櫻花有機會一次滿足

2019-12-17 16:05

交警自製圖文字卡 趁紅燈宣導交安網讚「彰化之光！」

2019-12-17 11:27

買透天厝 小心踩雷遭拆

2019-12-16 23:25

新北三重鴨鴨遊戲場 老幼運動都適宜

2019-12-16 23:39

竹縣首座公立殯儀館啟用 19日舉行剪綵儀式

2019-12-17 15:37

基隆輕軌增汐止國泰醫院、Costco兩站 林右昌：這是好事情

2019-12-17 14:35

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

2019-12-17 19:42

臭味不再！台糖啟動全台15座養豬場改造計劃

2019-12-17 11:38

八八風災後觀光蕭條如何解 邱議瑩、王齡嬌他們這樣說

2019-12-16 22:28

14小時不眠不休 旗山天后宮「媽祖」單攻玉山成功

2019-12-17 12:47

不走YouBike2.0？ 新北推電子圍欄式單車

2019-12-17 12:42

台灣越光米前進大陸 草屯玄米茶搶攻新加坡市場

2019-12-17 08:40

苗栗964份年菜只募到251份 華山基金會籲請支持

2019-12-17 16:47

美哭！新莊中港大排1公里璀璨燈海 爆出濃濃耶誕味

2019-12-17 13:14

張嘉郡告對手割斷布條 蘇治芬團隊：屬黑函的布條

2019-12-16 21:16

社會有愛！外界援建衛浴間 這家人不用再露天洗澡

2019-12-17 15:36

果菜市場拍賣員從農重食安 辣椒園養蜂授粉一片翠綠

2019-12-17 07:31

受訪影片遭剪剩「挺蔡英文」 陳根德：保留法律追訴權

2019-12-17 17:03

中捷延伸案卡關！交通部將協調 中市府「不排除切割」

2019-12-17 16:14

健康減重全勤免費！嘉義聖馬醫院推「享瘦健康班」

2019-12-17 09:14

板橋文化路公車專用道 今啟用

2019-12-16 23:48

單親媽茹苦養大3子 老來帶亡夫照走天涯

2019-12-17 16:09

北市最爛跑道 北市大天母操場爭取明年全面更新

2019-12-17 11:31

雲林跨年首部曲 邀身分證字號「P」回娘家

2019-12-17 10:58

嘉市迎耶誕 看大白熊沉睡

2019-12-17 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top