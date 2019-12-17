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影／行動醫療車X光機設備數位化提升 巡迴檢驗不再卡卡

2019-12-17 18:35聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉衛生所行動醫療車是全台唯一建置在衛生所醫療車，泰安鄉位處偏遠，行動醫療車的X光機設備肩負重責大任，使用逾9年來巡迴泰安鄉內8村，有時突然「當機」卡卡，讓等待檢查民眾好尷尬，醫護人員趕緊調派支援車輛；國際扶輪3501地區苗栗山城扶輪社、三義扶輪社與苗栗南區扶輪社獲悉後，共同捐贈192萬元，提升行動醫療車X光機設備。

苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠說，泰安鄉行動醫療車啟用近10年，每次巡迴出動醫生、放射師與醫檢師，除巡迴泰安鄉8村外，也會支援苗栗縣其他17鄉鎮市。

泰安鄉地處偏遠，交通不便，醫療資源相對匱乏，使得病人往往在病情惡化，無法忽略才前往就醫，泰安鄉衛生所推動「行動醫療、服務到家」，主動提供貧困、耆老長者、臥床、行動不變與無法就醫鄉民醫療服務，解決偏鄉困境。

泰安鄉行動醫療車推動結核病防治，X光設備使用逾9年。放射師宋政諺說，更新的設備主要是影像擷取系統，一片價值百萬元，舊的使用9年多，過程維修很多次。還曾遇到一開機時，電腦自動關機，然後再也開不起來，後面一整排的要等待檢查的民眾，趕緊調度支援車輛。感謝扶輪社協助提升設備更新。

苗栗縣從2005年起推動「結核病十年減半全民動員計畫」以來，持續投入大量人力及資源，經數年努力，結核病發生率逐年下降，從2005年的每十萬人口59.3人，下降至2018年每十萬人口27.9人，下降率達53%，成效居全台第3名。

泰安鄉衛生所積極推動「行動醫療、服務到家」，今年計辦理28場次、1168人的X光巡檢，主動發現7名結核病個案。

衛生局長張蕊仙說，結核病是可預防可治療疾病，民眾被通知為結核病接觸者，請務必配合衛生單位進行相關檢查及潛伏結核感染治療評估，如確定為潛伏結核感染者，及早接受治療可降低發病風險。但若已出現咳嗽有痰、咳嗽超過2-3周、胸痛、食慾不振、體重減輕、發燒等症狀，請儘速就醫檢查。

苗栗縣衛生局泰安鄉衛生所放射師宋政諺說，更新的設備主要是影像擷取系統，一片價值百...
苗栗縣衛生局泰安鄉衛生所放射師宋政諺說，更新的設備主要是影像擷取系統，一片價值百萬元，螢幕也提升為觸控式螢幕。記者劉星君／攝影
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苗栗縣泰安鄉衛生所行動醫療車是全台唯一建置在衛生所醫療車，使用逾9年有時突然「當...
苗栗縣泰安鄉衛生所行動醫療車是全台唯一建置在衛生所醫療車，使用逾9年有時突然「當機」卡卡，讓等待檢查民眾好尷尬，醫護人員趕緊調派支援車輛；國際扶輪3501地區苗栗山城扶輪社、三義扶輪社與苗栗南區扶輪社獲悉後，共同捐贈192萬元，提升行動醫療車X光機設備。記者劉星君／攝影
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苗栗縣衛生局泰安鄉衛生所放射師宋政諺說，更新的設備主要是影像擷取系統，感謝扶輪社...
苗栗縣衛生局泰安鄉衛生所放射師宋政諺說，更新的設備主要是影像擷取系統，感謝扶輪社協助捐贈，提升行動醫療車X光機設備。記者劉星君／攝影
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苗栗縣泰安鄉衛生所行動醫療車是全台唯一建置在衛生所醫療車，使用逾9年有時突然「當...
苗栗縣泰安鄉衛生所行動醫療車是全台唯一建置在衛生所醫療車，使用逾9年有時突然「當機」卡卡，讓等待檢查民眾好尷尬，醫護人員趕緊調派支援車輛；國際扶輪3501地區苗栗山城扶輪社、三義扶輪社與苗栗南區扶輪社獲悉後，共同捐贈192萬元，提升行動醫療車X光機設備。記者劉星君／攝影
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衛生所結核病苗栗縣

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