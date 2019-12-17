選前限定！時力高鈺婷、邱顯智開廣播節目談政治幕後

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷與不分區立委候選人邱顯智，從12月2日起推出「鈺婷chill顯智」廣播節目，邀請台北市議員呱吉、導演柯一正、小燈泡媽媽、四叉貓等人分享秘辛，內容輕鬆有料。圖／截至高鈺婷臉書粉絲頁 分享 facebook 時代力量新竹市立委候選人高鈺婷與不分區立委候選人邱顯智，從12月2日起推出「鈺婷chill顯智」廣播節目，每周一至周五中午12點至1點在環宇廣播電台播出，有別於日常的選舉行程，節目中都透過輕鬆的談話談論嚴肅的議題，讓聽眾用輕鬆的心情接收訊息，訪問來賓也都很特別，首集邀請台北市議員呱吉聊聊參政心路歷程，接續還有導演柯一正、小燈泡媽媽、四叉貓的數椅子戰記等。

高鈺婷表示，這節目是選舉期間限定，每集節目邀請不同產業界來賓來聊聊時事，也聽聽他們對時代力量及對選戰的觀察。而節目取名也很有意思，chill取中文「放鬆」含義，也有國語「邱」的諧音，及台語「笑」的諧音。

呱吉說過去職場上的訛虞我詐、誰是敵人誰是朋友都很容易分辨，但從政之後才發現政治圈更複雜，「你以為你跟有些人很麻吉，結果隔天看到他在FB上罵你，你就覺得WHY？怎麼會這樣？」，高鈺婷問呱吉說是否會傳私訊問對方「為什麼要罵我？」，呱吉說自己有個壞習慣「會在下面直接回應幹嘛要罵我？」。呱吉也透露其實當初以網紅身分參選只是一個搞笑計畫，但對於「改變社會」這件事有熱忱，最後就越來越認真投入選舉，甚至預告3年後可能會爭取連任。

以數椅子預估人數出名的四叉貓已參與過54場韓國瑜到各縣市造勢的活動，他說，以累積的經驗來看，韓國瑜當天最終場的造勢通常會最多人，也是他最感興趣的場次，但他說最近一次韓國瑜到新竹市造勢那天，晚上氣溫只有13度，加上風又很大把他凍壞了，「我從來沒有冬天來過新竹，我手冷到沒感覺，想說以後再也不敢來了」。四叉貓也透露當天中午就到場了，算算現場約有一萬張椅子，但只擺出5100張椅子，「因為椅子沒坐滿，所以在場人數大約4千多人，他們還蠻常把人數灌4倍」。