選前限定！時力高鈺婷、邱顯智開廣播節目談政治幕後
時代力量新竹市立委候選人高鈺婷與不分區立委候選人邱顯智，從12月2日起推出「鈺婷chill顯智」廣播節目，每周一至周五中午12點至1點在環宇廣播電台播出，有別於日常的選舉行程，節目中都透過輕鬆的談話談論嚴肅的議題，讓聽眾用輕鬆的心情接收訊息，訪問來賓也都很特別，首集邀請台北市議員呱吉聊聊參政心路歷程，接續還有導演柯一正、小燈泡媽媽、四叉貓的數椅子戰記等。
高鈺婷表示，這節目是選舉期間限定，每集節目邀請不同產業界來賓來聊聊時事，也聽聽他們對時代力量及對選戰的觀察。而節目取名也很有意思，chill取中文「放鬆」含義，也有國語「邱」的諧音，及台語「笑」的諧音。
呱吉說過去職場上的訛虞我詐、誰是敵人誰是朋友都很容易分辨，但從政之後才發現政治圈更複雜，「你以為你跟有些人很麻吉，結果隔天看到他在FB上罵你，你就覺得WHY？怎麼會這樣？」，高鈺婷問呱吉說是否會傳私訊問對方「為什麼要罵我？」，呱吉說自己有個壞習慣「會在下面直接回應幹嘛要罵我？」。呱吉也透露其實當初以網紅身分參選只是一個搞笑計畫，但對於「改變社會」這件事有熱忱，最後就越來越認真投入選舉，甚至預告3年後可能會爭取連任。
以數椅子預估人數出名的四叉貓已參與過54場韓國瑜到各縣市造勢的活動，他說，以累積的經驗來看，韓國瑜當天最終場的造勢通常會最多人，也是他最感興趣的場次，但他說最近一次韓國瑜到新竹市造勢那天，晚上氣溫只有13度，加上風又很大把他凍壞了，「我從來沒有冬天來過新竹，我手冷到沒感覺，想說以後再也不敢來了」。四叉貓也透露當天中午就到場了，算算現場約有一萬張椅子，但只擺出5100張椅子，「因為椅子沒坐滿，所以在場人數大約4千多人，他們還蠻常把人數灌4倍」。
高鈺婷競選辦公室表示，節目中的來賓常常出口就是聽眾最愛的秘辛，因此每天中午都會有一群鐵粉準時聽取這些充滿笑料與成為公開秘密的內容。
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