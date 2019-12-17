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阿兜仔遊大溪 大溪老街提供英語步行導覽

2019-12-17 17:50聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

桃園市府培訓大溪老街英語步行導覽員，陸續開辦14梯次遊程，吸引逾20國、300多...
桃園市府培訓大溪老街英語步行導覽員，陸續開辦14梯次遊程，吸引逾20國、300多名外國觀光客，預約報名遊大溪老街。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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大溪老街為桃園經典旅遊景點，更榮獲交通部觀光局「台灣十大經典小鎮」殊榮，為強化大溪國際觀光能量，市府觀光旅遊局今年8月啟動大溪老街外語導覽試行計畫，經1個多月培訓錄取10名導覽員，陸續推出14梯次，吸引超過300名、20餘國外籍旅客，報名英語步行導覽暢遊大溪。

觀旅局以桃園在地學生、居民優先培訓外語導覽員，吸引近100人報名，經過1個多月室內及室外培訓課程，包含導覽技巧、在地文史等課程，實際景點走訪等，經嚴格考核錄取10位導覽員。

為讓外國遊客認識大溪之美，外語導覽路線經過仔細設計，以符合外國遊客旅遊特性「體驗」為主。遊程從大溪橋開始介紹，讓外國旅客了解，大漢溪為大溪發跡的重要命脈，先民依水而居。

接著透過大慶洞精彩的壁畫，述說著大溪的過往，通過大慶洞有如穿越時光隧道，接著進入石板古道前進至中正公園，再到大溪木藝生態博物館，透過打陀螺、木博館木藝（如解魯班鎖），福仁宮參拜等小體驗，讓外國朋友親近大溪老街的前世今生，最後到古今融合的和平老街，了解古時候及現代人的生活，更介紹大溪美食「豆干」的由來，全程導覽時間約2.5小時。

大溪老街英語導覽活動，今年11月起每周五、六、日推出14梯次，吸引超過300名外籍旅客報名，多元旅客國籍涵蓋印尼、德國、美國、加拿大、土耳其、澳洲、新加坡及越南等20餘國，有國外到訪的背包客、在台外籍專業工作者或國際交換學生等。另邀請3位國外知名Youtuber聯合宣傳，試辦活動廣受好評，將大溪推向國際平台。

桃園市府將持續強化大溪觀光能量，配合在地木藝生態博物館（中文免費導覽，國定假日上午、下午各一場次）、大溪文化協會、大溪歷史街坊再造協會 (中文及英文導覽，採預約付費導覽制)，以及來去福爾摩沙文化公司（英文導覽，採預約付費導覽制度），詳情請洽各活動廠商官方網站，透過專門導覽人員，讓遊客深度體驗大溪文化，迎接更多國內、國外旅客到大溪觀光。

桃園市府培訓大溪老街英語步行導覽員，陸續開辦14梯次遊程，吸引逾20國、300多...
桃園市府培訓大溪老街英語步行導覽員，陸續開辦14梯次遊程，吸引逾20國、300多名外國觀光客，預約報名遊大溪老街。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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桃園市府培訓大溪老街英語步行導覽員，陸續開辦14梯次遊程，吸引逾20國、300多名外國觀光客，預約報名遊大溪老街。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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桃園市府培訓大溪老街英語步行導覽員，陸續開辦14梯次遊程，吸引逾20國、300多名外國觀光客，預約報名遊大溪老街。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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大溪老街博物館

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