三灣、南庄競總成立 徐志榮打政績牌

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人徐志榮今天成立南庄、三灣競選總部，氣氛強強滾。圖／徐志榮競選總部提供 分享 facebook 國民黨苗栗縣第二選區立委候選人徐志榮今天成立南庄、三灣競選總部，湧進大批支持者，苗栗縣前縣劉政鴻、縣議會議長鍾東錦、國民黨苗栗縣黨部主委林祥川，及南庄鄉長邱梓增、三灣鄉長溫志強等人站台力挺。

劉政鴻稱讚徐志榮夫婦兩人都很勤勞，可以說是一人當選兩人服務，劉政鴻說，三灣、南庄最重要的就是觀光、以前遊覽車是一輛接著一輛把遊客載來，但蔡英文總統把兩岸搞得像快打仗，大家這幾年因此過得很不好，國民黨總統候選人韓國瑜若當選，絕對能改善兩岸關係，讓三灣、南庄恢復往日觀光的榮景。

溫志強抨擊民進黨政府對於三灣沒建設、沒貢獻，但徐志榮幫大家爭取到8000萬元改建鄉公所辦公大樓，目前正在進行發包作業，有做事的立委，明年三灣鄉一定要衝出最高票。

徐志榮則強調正在施打的流感疫苗，原本公費疫苗是三價，但他在立法院向衛生福利部爭取，今年開始全面升級為四價流感疫苗，保護更全面，同時C肝患者以往都需要自費或是去國外帶藥，費用都很高，他也成功向衛福部爭取到C肝新藥納入健保。