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影／老縣長朱立倫到平鎮 為呂玉玲競總部加油打氣

2019-12-17 17:09聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

國民黨總統全國競選總部主委朱立倫，今天下午以前桃園縣長身分，到立法委員候選人呂玉玲競總部與支持鄉親相見歡。朱立倫表示，呂玉玲龍潭競選總部成立大會他有到場，平鎮鄉親是最支持他的地方，無論如何都要到呂玉玲平鎮競選總部打油加氣，只要鄉親有需求，他一定常回來平鎮看看大家。

朱立倫到呂玉玲平鎮競選總部，先逐一與在場支持者握手寒暄，支持者熱情要求合影留念及簽名。朱立倫與立委呂玉玲也在競選總部，有朱立倫人像看板上簽名，朱立倫還在呂玉玲簽名下方，加寫「高票連任」替她加油打氣。

到場宗親、里長及支持也一同上台，與呂玉玲、朱立倫高呼口號造勢。朱立倫表示，呂玉玲服務、問政最專業認真，最了解客家文化及鄉親的需求，一定要支持她連任，若有需求他一定會再來平鎮，替呂玉玲加油打氣。

朱立倫表示，內政部次長指政黨票投小黨把他變成廢票，這個失言風波雖已道歉，但已非常不適任，干脆民進黨去修法，全國只准民進黨設立。此言行違反民主最基本的原則，對其他的政黨非常不尊敬，台灣是民主時代，人民最大，人民決定一切，不是民進黨能決定一切，大家要團隊一致，讓人民的聲音、力量，在這次的選戰當中發揮出來。

朱立倫以桃園縣老縣長身分，今天下午到國民黨立法委員候選人呂玉玲，平鎮競選總部打潘...
朱立倫以桃園縣老縣長身分，今天下午到國民黨立法委員候選人呂玉玲，平鎮競選總部打潘打氣。記者張弘昌／攝影
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朱立倫以桃園縣老縣長身分，今天下午到國民黨立法委員候選人呂玉玲，平鎮競選總部打潘...
朱立倫以桃園縣老縣長身分，今天下午到國民黨立法委員候選人呂玉玲，平鎮競選總部打潘打氣。記者張弘昌／攝影
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朱立倫以桃園縣老縣長身分，今天下午到國民黨立法委員候選人呂玉玲，平鎮競選總部打潘打氣。記者張弘昌／攝影
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朱立倫以桃園縣老縣長身分，今天下午到國民黨立法委員候選人呂玉玲，平鎮競選總部打潘打氣。記者張弘昌／攝影
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朱立倫以桃園縣老縣長身分，今天下午到國民黨立法委員候選人呂玉玲，平鎮競選總部打潘...
朱立倫以桃園縣老縣長身分，今天下午到國民黨立法委員候選人呂玉玲，平鎮競選總部打潘打氣。記者張弘昌／攝影
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朱立倫民進黨政黨票2020選舉2020選舉桃園市立委

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