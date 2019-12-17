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解決偏遠鄉鎮飲憂 竹縣投入3300萬元自來水經費

2019-12-17 16:43聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣把關無自來水地區民眾的飲用水安全，新竹縣府爭取「前瞻前基礎建設計畫－水環境建設－無自來水地區供水改善計畫第三期」補助，加上縣、鄉配合款共1300多萬元，進行109年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運補助計畫及橫山鄉橫山村簡易自來水改善工程計畫案。另外也投入2000萬元，作為有意申裝自來水用戶的外線補助，歡迎踴躍提出申請。

新竹縣府產發處表示，經濟部水利署核定辦理的「109年度新竹縣原住民族地區簡易自來水系統營運補助計畫」經費835萬2千元，其中576萬元是中央款，縣配合款181萬元、鄉鎮配合款77萬元。經簡易自來水系統數分配後，五峰鄉公所核定經費為378萬元，尖石鄉公所核定經費為456萬元。補助計畫內容包括尖石、五峰兩原住民鄉簡易自來水的資料調查與更新、設施改善、現地調查及水質改善。

此外，經濟部水利署也核定新竹縣辦理「109年度橫山村簡易自來水改善工程計畫」，總經費477萬4700元，其中中央款329萬，縣配合款74萬，鄉鎮配合款74萬。改善項目包括取水、輸水管線、淨水和蓄水…等設施，希望提供偏遠地區民眾喝好水的保障。

新竹縣府表示，針對自來水用戶設備外線補助，也爭取到中央水利署1380萬、縣政府620萬，將補助地區和對象指自來水事業供水管線已到達，但尚未接水的地區。位於自來水普及低於70%的村里，用戶設備外線長度20米以下費用全額補助，超出20米的部分，將補助超出長度用的三分之二。有意申裝自來水用戶的外線補助，歡迎踴躍提出申請。年度補助經費用罄後，將停止辦理補助。

有意申裝自來水用戶的外線補助，歡迎踴躍提出申請。年度補助經費用罄後，將停止辦理補...
有意申裝自來水用戶的外線補助，歡迎踴躍提出申請。年度補助經費用罄後，將停止辦理補助。圖／縣府提供
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新竹縣把關無自來水地區民眾的飲用水安全，爭取無自來水地區供水改善計畫第三期。圖／...
新竹縣把關無自來水地區民眾的飲用水安全，爭取無自來水地區供水改善計畫第三期。圖／縣府提供
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新竹原住民水利署

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