竹縣首座公立殯儀館啟用 19日舉行剪綵儀式

因應人口結構邁入老化階段，對於殯儀館需求日增，新竹縣首座公立殯儀館去年底在竹東鎮落成，本月9日已先啟用，19日將舉行剪綵儀式。縣府表示，目前溪南部分的竹東已經設立，規劃將在溪北的竹北市也設立一座生命禮儀園區。

縣府民政處表示，新竹縣內過去無公立殯儀館可供縣民、鎮民辦理喪儀，鄉親只能到鄰近的新竹市殯儀館，但須支付較高的費用，或封路搭臨時棚子辦理喪儀，不僅影響交通安全與鎮容觀瞻，對於生命禮儀的品質也大打折扣。

竹東鎮公所表示，竹東鎮生命禮儀館結合第四公墓園區，原有火葬場、及納骨塔等設施，是新竹縣第一個公有，且完整提供一條龍設施服務的生命紀念園區。

竹東鎮生命禮儀館去年落成後，還須申請建物使用執照及其他相關許可證，並進行內部裝潢，因此今年12月9日才開始營運，鎮公所也將輔導竹東鎮沿河街生命禮儀相關業者，將場區移至這個新的生命園區內。

鎮公所指出，生命禮儀館為地上3層、地下2層的建築，館內空間規劃有大、小禮廳、靈堂、家屬休息室、宗教祭拜堂、停車空間、悲傷輔導室等設施。另外，針對竹東鎮民及低收入戶等，使用管理自治條例也訂定優惠的措施。