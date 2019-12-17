為身障童募餐費 「鐵工畫家」現場推畫義賣

素有「鐵工畫家」之稱的陳文雄老師在今天記者會上展現拿手的蠟筆推畫技巧，並將完成的畫作捐贈供餐會當天義賣。記者高宇震／攝影 分享 facebook 為募集身心障礙學童的餐費，路得啟智學園希望透過精彩音樂演奏、多位藝術家提供的畫作與藝品義賣，匯集愛心，為園內身障學童募集一年份的餐費100萬元，於明年1月4日舉辦「暖食暖胃好好吃頓飯」募款餐會。

當天將有多位包括「甘苦人樂團」、「中壢玩樂人」等音樂人義務演出，此外，素有「鐵工畫家」之稱的陳文雄老師更是在今天記者會上展現拿手的蠟筆推畫技巧，並將完成的畫作捐贈供餐會當天義賣。

原本是一名黑手師傅的陳文雄，五十多時因身體出了問題回雲林老家養病。養病期間胡亂塗意外使他藝術的種子萌芽，嘗試以各種繪畫工具做畫，其中最苦惱是蠟筆屑，都會殘留畫作，用手撥乾淨反而糊汙畫作。後來他靈光乍現嘗試用拇指推蠟筆屑的方式，出現油畫般色彩堆疊、厚實的濃烈感，令他喜出望外，推畫成了他獨特的創作風格。

陳文雄目前在各學校、社區擔任藝術老師指導蠟筆推畫並有地方畫展，甚至到社區作牆壁彩繪。陳文雄表示，公益是對眾人有益的事，退休後致力推廣藝術活動，難得有機會可以藝術結合公益，希望可以幫助路得學園募到足夠的餐費。

路得啟智學園執行長邱家淮說，對於居住在學園內的76名孩子來說，餐費是每天生活必要的支出，並不是一次性的需要，若能長期捐助我們就不需要到年底就擔心下一餐，期盼社會大眾能長期小額捐款支持學園的餐費募集，讓孩子安心學習與生活。